Відома блогерка помолодшала на 10 років: вона розкрила три секрети успіху (фото)

Ліндсі Келлі з британського Болтона розповіла, як змінила свої щоденні звички, аби зупинити старіння через неправильний спосіб життя. Тепер, коли вона почала активно займатися собою, то люди кажуть, що після перетворення вона виглядає на 10 років молодшою.

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Сама жінка нині працює наставницею для всіх охочих, хто хоче змінити своє життя, повідомляє WhatstheJam.

Бодибілдерка зізнається, що раніше насолоджувалась жирною їжею і легко могла випити пляшку червоного вина або навіть дві за вихідні. Та згодом вона почала захекуватися навіть тоді, коли просто підіймалась сходами.

Ліндсі Келлі до початку змін Фото: Jam Press

Остаточним аргументом до зміни стало те, що 45-річна британка побачила на вагах цифру в 83 кг. Саме тоді вона вирішила радикально змінити спосіб життя і навчитися тягати залізо.

"Я обожнювала великі порції та кожного тижня їла хоча б один кебаб із картоплею фрі або KFC. Спокійно випивала пляшку червоного вина або джин з тоніком — і в п’ятницю, і в суботу. Я не могла піднятися сходами без задишки, мені було соромно за свій стан і я майже не могла гратися з сином. Тепер я — "м’язиста мама", і мені це подобається!", — розповідає Ліндсі.

Вона зізнається, що тепер має змогу "демонструвати своє тіло в бікіні", але й, крім того, відчувати "енергію в тілі". Жінка зізнається, що часто чує від близьких, що виглядає "на кілька років, а то й на десятиліття молодшою".

Ліндсі Келлі до початку та після змін Фото: Instagram

Британка відверто каже, що головними секретами її змін є тренажерний зал (4-5 разів на тиждень), відмова від їжі з високим вмістом цукру, понад 3 літри води, активність та ніяких шкідливих звичок.

"Послідовність — ключ. Дотримання базових речей щодня може дати грандіозні результати. Вода — секрет здорової шкіри. І жодного паління", — коротко резюмує правила жінка.

Вона зізнається, що раніше носила 50-й розмір одягу, а тепер в її гардеробі речі лише 42-44-го. Такі ж зміни стосуються її графіку та роду занять: тепер вона — блогерка, яка активно допомагає всіх охочим змінити себе.

Тепер бодибілдерка активно допомагає інших досягти змін Фото: Instagram

"Я не отримувала жодних негативних коментарів, бо мої підписники — на тому ж шляху, що і я. Ми підтримуємо одне одного. Я почуваюся набагато впевненіше на пляжі й у звичайному одязі, бо він тепер просто краще сидить. Люди бачать зміни — я сильніша, здоровіша і знову відчуваю радість життя. Я ніколи не почувалася краще", — додала Ліндсі Келлі.

Раніше Фокус повідомляв, як жінка змінила професію та стала бодибілдеркою. Юристка Клаудія Котушинська з Варшави зрозуміла, що їй потрібні зміни після низки проблем і невдач. Так у житті жінки з'явився спортзал і бодибілдинг, які допомогли досягти нових вершин.

Згодом стало відомо, що столична патрульна стала призеркою на чемпіонаті з бодибілдингу. В поліції повідомили, що спортсменка почала займатись лише влітку цього року і вже завоювала призове місце.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас виникли проблеми, зверніться до фахівця.