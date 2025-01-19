Жінка покинула високооплачувану роботу заради мрії: стала чемпіонкою в 49 років (фото, відео)

Юристка Клаудія Котушинська з Варшави зрозуміла, що їй потрібні зміни після низки проблем і невдач. Так у житті жінки з'явився спортзал і бодібілдинг, які допомогли досягти нових вершин.

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49-річна польська юристка з Варшави Клаудія Котушинська вирішила змінити своє життя після багаторічної роботи в юридичній царині та втілити свою мрію — стати чемпіонкою з бодібілдингу. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Star.

Будучи матір'ю двох дітей у свої 49, вона хотіла втілити своє давнє бажання досягти результатів у тому, що любила найбільше останнім часом — у спорті. Протягом багатьох років спортзал і фітнес були її віддушиною після низку проблем в професійній кар'єрі й особистому житті.

Два роки тому її життя круто змінилося після того, як один з тренерів зробив їй комплімент щодо фігури та запросив позайматися професійно позайматися бодібілдингом.

"Я завжди захоплювалася змаганнями з бодібілдингу — красою, важкою працею, видовищем. Але я сам ніколи не думала, що буду на сцені. А потім так прикинула і подумала — а чому б і ні? Тільки один раз. Відчути це. І ось я тут", — зізнається жінка.

Пані Котушинська розповідає, що розпочала підтягувати свою форму, аби підготуватися до надважких змагань. Розпочавши в березні 2024, уже в жовтні вона виступила на профі-змаганнях, і здобула перше місце.

Далі більше — Клаудія стала чемпіонкою Польщі, здобула ще два золота в різних дисциплінах, отримала визнання професіоналів. Однак найбільшим сюрпризом стало те, що жінка здобула право виступити на Чемпіонаті світу з бодібілдингу у своїй віковій категорії.

Наразі бодібілдерка є однією з восьми провідних атлеток світу, а фахівці вважають її однією з фавориток змагань. Секрети свого успіху описує кількома простими фразами — дисципліна, відповідальність та бажання здобувати результат.

Клаудія Котушинська після перемоги (фото: Instagram)

Вона дотримується безкомпромісного розкладу — прокидається о 5 ранку щодня і лягає спати надзвичайно втомленою о 10 вечора. Та вона зізнається, що ні на мить навіть не думала здаватися.

"Я не брешу собі. Дисципліна – це все, бо на своєму шляху я зіткнулася з двома серйозними випробуваннями — психологічним і фізичним тиском. Це змусило мене все переосмислити. Попри хорошу роботу, чудову сім’ю, дім, машину та все, що мені може знадобитися, я відчувала, що застрягла в цьому", — зізнається пані Котушинська.

Вона каже, що саме це змусило її шукати змін у житті. Саме тому повідомлення два роки тому від професійного тренера примусили її задуматися, чого вона сама хоче і куди планує йти.

"Я розуміла, що життя, яке я живу, не відповідає моїм мріям чи амбіціям. Отже, я почала шукати в собі — не те, чого від мене хочуть інші, а те, чого я справді хотіла. І я це змогла знайти. Я знайшла свою ціль", — зізнається жінка.

Попри велику кількість тренувань та вправ, спортсменка намагається встигнути доглядати за своїми двома дітьми-підлітками, і навіть йде на певні жертви. Однак отримує підтримку зі сторони близьких, друзів, колег і дітей.

"Що я хочу подарити? Припиніть скаржитися і почніть змінювати себе. Поганий день? Тоді в спортзал. Розбили серце? Спортзал. Немає мотивації? Спортзал. Дисципліна приведе вас туди, куди не зможе мотивація. Немає нічого неможливого, якщо ти справді цього хочеш і прагнеш до цього. Ніколи не здавайся", — резюмує пані Котушинська.

Раніше стало відомо, як жінка перетворила звичайний "сарай" на будинок мрії. На відео власниця оселі показала внутрішню частину сараю, де є вбудований душ, туалет, раковина, а також невеличка кухня та основна кімната з розкладним диваном.

Також повідомлялося, що одна жінка стала королевою краси після нещасного випадку. Протягом шкільних років Данетт Бурцлафф-Хааг доводилося носити спеціальний одяг, шини та маски для обличчя, що робило її життя фізично та емоційно болісним.