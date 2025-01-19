Женщина бросила высокооплачиваемую работу ради мечты: стала чемпионкой в 49 лет (фото, видео)

Юрист Клаудия Котушинская из Варшавы поняла, что ей нужны перемены после череды проблем и неудач. Так в жизни женщины появился спортзал и бодибилдинг, которые помогли достичь новых вершин.

Related video

49-летняя польская юристка из Варшавы Клаудия Котушинская решила изменить свою жизнь после многолетней работы в юридической сфере и воплотить свою мечту — стать чемпионкой по бодибилдингу. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star.

Будучи матерью двоих детей в свои 49, она хотела воплотить свое давнее желание достичь результатов в том, что любила больше всего в последнее время — в спорте. На протяжении многих лет спортзал и фитнес были ее отдушиной после череды проблем в профессиональной карьере и личной жизни.

Два года назад ее жизнь круто изменилась после того, как один из тренеров сделал ей комплимент относительно фигуры и пригласил позаниматься профессионально бодибилдингом.

"Я всегда восхищалась соревнованиями по бодибилдингу — красотой, тяжелым трудом, зрелищем. Но я сам никогда не думала, что буду на сцене. А потом так прикинула и подумала — а почему бы и нет? Только один раз. Почувствовать это. И вот я здесь", — признается женщина.

Госпожа Котушинская рассказывает, что начала подтягивать свою форму, чтобы подготовиться к сверхтяжелым соревнованиям. Начав в марте 2024, уже в октябре она выступила на профи-соревнованиях, и получила первое место.

Дальше больше — Клаудия стала чемпионкой Польши, получила еще два золота в разных дисциплинах, получила признание профессионалов. Однако самым большим сюрпризом стало то, что женщина получила право выступить на Чемпионате мира по бодибилдингу в своей возрастной категории.

Сейчас бодибилдер является одной из восьми ведущих атлеток мира, а специалисты считают ее одной из фавориток соревнований. Секреты своего успеха описывает несколькими простыми фразами — дисциплина, ответственность и желание получать результат.

Клаудия Котушинская после победы (фото: Instagram)

Она придерживается бескомпромиссного расписания — просыпается в 5 утра ежедневно и ложится спать чрезвычайно уставшей в 10 вечера. Но она признается, что ни на мгновение даже не думала сдаваться.

"Я не вру себе. Дисциплина — это все, потому что на своем пути я столкнулась с двумя серьезными испытаниями — психологическим и физическим давлением. Это заставило меня все переосмыслить. Несмотря на хорошую работу, замечательную семью, дом, машину и все, что мне может понадобиться, я чувствовала, что застряла в этом", — признается госпожа Котушинская.

Она говорит, что именно это заставило ее искать изменений в жизни. Именно поэтому сообщение два года назад от профессионального тренера заставили ее задуматься, чего она сама хочет и куда планирует идти.

"Я понимала, что жизнь, которую я живу, не соответствует моим мечтам или амбициям. Итак, я начала искать в себе — не то, чего от меня хотят другие, а то, чего я действительно хотела. И я это смогла найти. Я нашла свою цель", — признается женщина.

Несмотря на большое количество тренировок и упражнений, спортсменка пытается успеть ухаживать за своими двумя детьми-подростками, и даже идет на определенные жертвы. Однако получает поддержку со стороны близких, друзей, коллег и детей.

"Что я хочу посоветовать? Прекратите жаловаться и начните менять себя. Плохой день? Тогда в спортзал. Разбили сердце? Спортзал. Нет мотивации? Спортзал. Дисциплина приведет вас туда, куда не сможет мотивация. Нет ничего невозможного, если ты действительно этого хочешь и стремишься к этому. Никогда не сдавайся", — резюмирует госпожа Котушинская.

Ранее стало известно, как женщина превратила обычный "сарай" в дом мечты. На видео владелица дома показала внутреннюю часть сарая, где есть встроенный душ, туалет, раковина, а также небольшая кухня и основная комната с раскладным диваном.

Также сообщалось, что одна женщина стала королевой красоты после несчастного случая. В течение школьных лет Данетт Бурцлафф-Хааг приходилось носить специальную одежду, шины и маски для лица, что делало ее жизнь физически и эмоционально мучительной.