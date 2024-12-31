Женщина переехала в заброшенный "сарай": жить, как она, теперь мечтают миллионы (фото)

На видео владелица дома показала внутреннюю часть сарая, где есть встроенный душ, туалет, раковина, а также небольшая кухня и основная комната с раскладным диваном.

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Путешественница Вивьен МакДона Бриттон из Великобритании рассказала, как они с мужем превратили фургон, который долгое время служил сараем, в собственный уютный дом со всеми удобствами. Женщина записала видео в TikTok, чтобы ближе познакомить людей со своим стилем жизни.

Вивьен регулярно спрашивают, можно ли прийти к ней в гости на экскурсию, однако она убеждает, что в доме нет ничего особенного.

Сарай с удобствами

"Мне кажется, что все ждут чего-то зрелищного, захватывающего и причудливого. Спойлер: это не так. У меня обычная конюшня с душем, ванной, стиральной машиной, сушилкой и т.д.", — отмечала хозяйка.

На видео она показала внутреннюю часть сарая, где есть встроенный душ, туалет, раковина, а также небольшая кухня и основная комната с раскладным диваном и специальными местами для хранения личных вещей.

"А это мой маленький хозяйственный сарайчик для ванной комнаты. Обычно на полу лежат коврики, но один из них в стиральной машине, а еще два — на вешалке, сохнут, пока мы разговариваем", — добавила американка, проводя экскурсию по вспомогательному помещению, возведенному возле фургона.

Ванная комната обустроена рядом Фото: TikTok

Затем Бриттон поделилась, что собирается покрасить крышу в белый цвет, когда у нее появится возможность это сделать.

"Хочу дождаться лета, потому что мы живем в Великобритании — здесь постоянно идут дожди", — добавляет владелица дома.

Зрители в восторге

Ее видео собрало более 770 тысяч просмотров и сотни комментариев от заинтересованных зрителей, которые не смогли пройти мимо. В комментариях люди пишут, что жить так мечтают миллионы.

Один из участников обсуждения спросил: "Подожди, я правильно понял, ты не пользуешься туалетом в своем фургоне?". На это Вивьен ответила: "Нет";

Другой прокомментировал: "Зачем мне этот сарай, если я живу в доме";

"Ладно, дайте мне этот сарай с вагончиком. Перееду из кирпичного дома", — пошутил следующий пользователь TikTok;

Еще один зритель написал: "Я уверен, что жить так мечтают миллионы".

Напомним, ранее мы писали о 38-летнем Вадиме и его жене Татьяне Зайцевых, которые в 2020 году решили переехать из съемной квартиры в Черновцах в небольшой поселок Берегомет, что в 60 км от областного центра. Там супруги присмотрели для себя 100-летнюю усадьбу с тремя комнатами, которую решили реставрировать и немного усовершенствовать. Что из этого получилось, пара рассказала в эксклюзивном интервью изданию Фокус.

Кроме того, величественный особняк в пригороде Лос-Анджелеса (США) за последние несколько десятилетий неоднократно выставлялся на продажу, но люди не хотят жить там из-за ряда жутких историй.