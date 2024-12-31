Жінка переїхала у покинутий "сарай": жити так само, як вона, тепер мріють мільйони (фото)

На відео власниця оселі показала внутрішню частину сараю, де є вбудований душ, туалет, раковина, а також невеличка кухня та основна кімната з розкладним диваном.

Related video

Мандрівниця Вів'єн МакДона Бріттон з Великої Британії розповіла, як вони з чоловіком перетворили фургон, що довгий час слугував сараєм, на власний затишний дім з усіма вигодами. Жінка записала відео у TikTok, аби ближче познайомити людей зі своїм стилем життя.

Вів'єн регулярно запитують, чи можна прийти до неї в гості на екскурсію, однак вона переконує, що у помешканні немає нічого особливого.

Сарай з вигодами

"Мені здається, що всі чекають чогось видовищного, захопливого та вигадливого. Спойлер: це не так. У мене звичайна стайня з душем, ванною, пральною машиною, сушаркою тощо", — зазначала господиня.

На відео вона показала внутрішню частину сараю, де є вбудований душ, туалет, раковина, а також невеличка кухня та основна кімната з розкладним диваном й спеціальними місцями для зберігання особистих речей.

Ванна кімната облаштована поруч Фото: TikTok

"А це мій маленький господарський сарайчик для ванної кімнати. Зазвичай на підлозі лежать килимки, але один з них у пральній машині, а ще два — на вішалці, сохнуть, поки ми розмовляємо", — додала американка, проводячи екскурсію допоміжним приміщенням, зведеним біля фургона.

Потім Бріттон поділилась, що збирається пофарбувати дах у білий колір, коли у неї з'явиться можливість це зробити.

"Хочу дочекатися літа, бо ми живемо у Великій Британії — тут постійно йдуть дощі", — додає власниця оселі.

Глядачі в захваті

Її відео зібрало понад 770 тисяч переглядів та сотні коментарів від зацікавлених глядачів, які не змогли пройти повз. У коментарях люди пишуть, що жити так мріють мільйони.

Один з учасників обговорення запитав: "Зачекай, я правильно зрозумів, ти не користуєшся туалетом у своєму фургоні?". На це Вів'єн відповіла: "Ні";

Інший прокоментував: "Навіщо мені цей сарай, якщо я живу в будинку";

"Гаразд, дайте мені цей сарай з вагончиком. Переїду з цегляної хати", — пожартував наступний користувач TikTok;

Ще один глядач написав: "Я впевнений, що жити так мріють мільйони".

Нагадаємо, раніше ми писали про 38-річного Вадима та його дружину Тетяну Зайцевих, які у 2020 році вирішили переїхати з орендованої квартири у Чернівцях у невеличке селище Берегомет, що за 60 км від обласного центру. Там подружжя придивилось для себе 100-річну садибу з трьома кімнатами, яку вирішили реставрувати та трохи удосконалити. Що із цього вийшло, пара розповіла в ексклюзивному інтерв’ю виданню Фокус.

Крім того, величний особняк у передмісті Лос-Анджелесу (США) за останні кілька десятиліть неодноразово виставлявся на продаж, але люди не хочуть жити там через низку моторошних історій.