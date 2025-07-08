Известная блогерша помолодела на 10 лет: она раскрыла три секрета успеха (фото)

Линдси Келли из британского Болтона рассказала, как изменила свои ежедневные привычки, чтобы остановить старение из-за неправильного образа жизни. Теперь, когда она начала активно заниматься собой, то люди говорят, что после преобразования она выглядит на 10 лет моложе.

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Сама женщина сейчас работает наставницей для всех желающих, кто хочет изменить свою жизнь, сообщает WhatstheJam.

Бодибилдер признается, что раньше наслаждалась жирной пищей и легко могла выпить бутылку красного вина или даже две за выходные. Но впоследствии она начала запыхаться даже тогда, когда просто поднималась по лестнице.

Линдси Келли до начала перемен Фото: Jam Press

Окончательным аргументом к изменению стало то, что 45-летняя британка увидела на весах цифру в 83 кг. Именно тогда она решила радикально изменить образ жизни и научиться таскать железо.

"Я обожала большие порции и каждую неделю ела хотя бы один кебаб с картошкой фри или KFC. Спокойно выпивала бутылку красного вина или джин с тоником — и в пятницу, и в субботу. Я не могла подняться по лестнице без одышки, мне было стыдно за свое состояние и я почти не могла играть с сыном. Теперь я — "мускулистая мама", и мне это нравится!", — рассказывает Линдси.

Она признается, что теперь имеет возможность "демонстрировать свое тело в бикини", но и, кроме того, чувствовать "энергию в теле". Женщина признается, что часто слышит от близких, что выглядит "на несколько лет, а то и на десятилетия моложе".

Линдси Келли до начала и после изменений Фото: Instagram

Британка откровенно говорит, что главными секретами ее изменений являются тренажерный зал (4-5 раз в неделю), отказ от пищи с высоким содержанием сахара, более 3 литров воды, активность и никаких вредных привычек.

"Последовательность — ключ. Соблюдение базовых вещей ежедневно может дать грандиозные результаты. Вода — секрет здоровой кожи. И никакого курения", — коротко резюмирует правила женщина.

Она признается, что раньше носила 50-й размер одежды, а теперь в ее гардеробе вещи только 42-44-го. Такие же изменения касаются ее графика и рода занятий: теперь она — блогер, которая активно помогает всем желающим изменить себя.

Теперь бодибилдерша активно помогает другим достичь изменений Фото: Instagram

"Я не получала никаких негативных комментариев, потому что мои подписчики — на том же пути, что и я. Мы поддерживаем друг друга. Я чувствую себя гораздо увереннее на пляже и в обычной одежде, потому что она теперь просто лучше сидит. Люди видят изменения — я сильнее, здоровее и снова чувствую радость жизни. Я никогда не чувствовала себя лучше", — добавила Линдси Келли.

Ранее Фокус сообщал, как женщина сменила профессию и стала бодибилдером. Юрист Клаудия Котушинская из Варшавы поняла, что ей нужны перемены после череды проблем и неудач. Так в жизни женщины появился спортзал и бодибилдинг, которые помогли достичь новых вершин.

Впоследствии стало известно, что столичная патрульная стала призером на чемпионате по бодибилдингу. В полиции сообщили, что спортсменка начала заниматься только летом этого года и уже завоевала призовое место.

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