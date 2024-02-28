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Жінку з неймовірними габаритами та яскравою зовнішністю називають "живим Халком" (фото)

Жінка-Халк, Джекі Корн, бодибілдинг, реслінг, фото, Нідерланди, фото, зовнішність, краса, аномалії, курйози
Фото: Instagram | 34-річна бодибілдерка Джекі Корн.

Татуйована брюнетка з дивовижною статурою переконана, що більшість чоловіків не змогли б з нею впоратися.

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34-річна бодибілдерка з Нідерландів Джекі Корн, яка прославилась у соціальних мережах як "жінка-Халк", втомилася від надмірної уваги з боку чоловіків. Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram, де на неї підписано понад 48 тисяч людей.

Татуйована брюнетка з дивовижною статурою часто ділиться фотографіями та роликами зі своїх тренувань та виступів у рестлінгу, тим самим надихаючи інших жінок на встановлення рекордів.

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"Незнайомці часто запитують мене, чи хочу я зустрітися за гроші. Також отримую повідомлення з проханням поцілувати мені руки або сфотографувати ноги. Дехто навіть пропонує одружитися, але я цього не розумію. Як можна просто написати "Я хочу одружитися з тобою", ніби це не має жодного значення? Не можу з цим змиритися, бо дотримуюся традиційних поглядів. Хоч і ціную увагу, але люб'язно відмовляюся", – розповідає жінка.

До того ж Джекі переконана, що більшість чоловіків не змогли б з нею впоратися. Вона жартує, що деякі залицяльники, можливо, навіть трохи її бояться, адже вона фізично дуже сильна й може на рингу "покласти будь-кого".

Жінка-Халк, Джекі Корн, бодибілдинг, реслінг, фото, Нідерланди, фото, зовнішність, краса, аномалії, курйози Fullscreen
Джекі переконана, що більшість чоловіків не змогли б з нею впоратися.
Фото: Instagram

На одному з останніх фото, опублікованих в Instagram, показано, як бодибілдерка тренується у спортзалі, б'ючи боксерську грушу.

У коментарях підписники розхвалили її за відмінну фізичну форму та зовнішній вигляд.

  • "Сила! Я б зомлів після першого ж потужного удару"
  • "Ти та сама жінка-Халк"
  • "Ідеальне поєднання сили та краси"
  • "Вони до смерті бояться тебе"
  • "У мене немає слів"
  • "Моя подруго, ти просто неперевершена"
  • "Маєш чудовий вигляд… Що мені зробити, аби ти мене підняла?"
Жінка-Халк, Джекі Корн, бодибілдинг, реслінг, фото, Нідерланди, фото, зовнішність, краса, аномалії, курйози Fullscreen
На одному з останніх фото, опублікованих в Instagram, показано, як бодибілдерка тренується у спортзалі.
Фото: Instagram
Жінка-Халк, Джекі Корн, бодибілдинг, реслінг, фото, Нідерланди, фото, зовнішність, краса, аномалії, курйози Fullscreen
На одному з останніх фото, опублікованих в Instagram, показано, як бодибілдерка тренується у спортзалі.
Фото: Instagram

Наразі бодибілдерка мріє взяти участь у змаганнях з реслінгу компанії WWE й намагається зв'язатися з професійними реслерками, але поки безрезультатно.

Корн залишається оптимісткою і вірить, що одного дня зможе вразити глядачів своєю силою в одному із популярних телевізійних шоу.

Жінка-Халк, Джекі Корн, бодибілдинг, реслінг, фото, Нідерланди, фото, зовнішність, краса, аномалії, курйози Fullscreen
Бодибілдерка мріє взяти участь у змаганнях з реслінгу компанії WWE
Фото: Instagram

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