Женщина узнала, что прирученный ею милый котик на самом деле оказался диким зверем (фото)

Реабилитационный центр Wild Heart Ranch в Оклахоме, США, спас молодую рысь, которая почти три месяца жила в обычной семье среди детских игрушек вместо того, чтобы учиться выживать в дикой природе.

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Животное полностью потеряло естественные инстинкты и сейчас нуждалось в срочном вмешательстве специалистов. Основательница реабилитационного центра Аннетт Кинг рассказала, что этот случай вызвал у них серьезное беспокойство.

"Кто-то позвонил и сообщил, что держал дома кота в течение 10 недель. Теперь животное привезли к нам, оно безнадежно привязано к людям", — пояснила Кинг.

Семья одомашнила рысь

По словам эксперта, хронология событий не совпадала с предоставленной информацией: "Мне сказали, что хозяйка держала кота две недели — это абсолютно неправда. Она бы не смогла прикоснуться к этому животному, если бы нашла его только две недели назад".

Рысь одомашнили. Вероятно, ее обнимали и позволяли общаться с детьми. Когда зверь попал в Wild Heart Ranch, то считал, что его место в доме.

По законодательству, центр должен реабилитировать диких животных и выпустить их на волю в течение шести месяцев. Для спасения рыси специалистка передала ее другому реабилитологу, который держит дикого экземпляра того же возраста.

"Это сочетание поможет нашему животному стать диким, поскольку оно свяжется с другим котом и не будет контактировать с людьми", — пояснила Кинг.

Держать зверей дома рискованно

Эксперт также рассказала о более широких рисках одомашнивания диких животных: "Люди в Оклахоме должны понимать, что содержание диких зверей сверх законно разрешенных 24 часов ставит под угрозу именно жизнь этих животных".

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