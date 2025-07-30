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Стиль жизни

Женщина узнала, что прирученный ею милый котик на самом деле оказался диким зверем (фото)

Кот оказался рысью
Домашний кот оказался рысью | Фото: Facebook

Реабилитационный центр Wild Heart Ranch в Оклахоме, США, спас молодую рысь, которая почти три месяца жила в обычной семье среди детских игрушек вместо того, чтобы учиться выживать в дикой природе.

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Животное полностью потеряло естественные инстинкты и сейчас нуждалось в срочном вмешательстве специалистов. Основательница реабилитационного центра Аннетт Кинг рассказала, что этот случай вызвал у них серьезное беспокойство.

"Кто-то позвонил и сообщил, что держал дома кота в течение 10 недель. Теперь животное привезли к нам, оно безнадежно привязано к людям", — пояснила Кинг.

Семья одомашнила рысь

По словам эксперта, хронология событий не совпадала с предоставленной информацией: "Мне сказали, что хозяйка держала кота две недели — это абсолютно неправда. Она бы не смогла прикоснуться к этому животному, если бы нашла его только две недели назад".

Рысь одомашнили. Вероятно, ее обнимали и позволяли общаться с детьми. Когда зверь попал в Wild Heart Ranch, то считал, что его место в доме.

По законодательству, центр должен реабилитировать диких животных и выпустить их на волю в течение шести месяцев. Для спасения рыси специалистка передала ее другому реабилитологу, который держит дикого экземпляра того же возраста.

"Это сочетание поможет нашему животному стать диким, поскольку оно свяжется с другим котом и не будет контактировать с людьми", — пояснила Кинг.

Держать зверей дома рискованно

Эксперт также рассказала о более широких рисках одомашнивания диких животных: "Люди в Оклахоме должны понимать, что содержание диких зверей сверх законно разрешенных 24 часов ставит под угрозу именно жизнь этих животных".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Мелисса Ким нашла "собаку" на обочине дороги в Омаге (Северная Ирландия), но позже с ужасом осознала, что на самом деле это дикий зверь. Женщина забрала животное к себе домой, но та вела себя довольно "злобно".
  • Также супружеская пара Кеон Парса и Шелби Кемп четыре года назад забрали из приюта кошку Труди. С тех пор домашняя любимица привыкла быть в центре внимания, но все изменилось с появлением в семье первенца. На видео, ставшем вирусным в TikTok, можно увидеть, что кошка не очень обрадовалась пополнению.

Пользовательница социальной платформы Reddit на одном из тематических форумов Casual UK рассказала удивительную историю о том, как случайно нашла у себя дома дикое животное, совсем не похожее на ее рыжего кота.