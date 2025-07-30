Жінка дізналась, що приручений нею милий котик насправді виявився диким звіром (фото)
Реабілітаційний центр Wild Heart Ranch в Оклахомі, США, врятував молоду рись, яка майже три місяці жила у звичайній сім'ї серед дитячих іграшок замість того, щоб вчитися виживати в дикій природі.
Тварина повністю втратила природні інстинкти й наразі потребувала термінового втручання спеціалістів. Засновниця реабілітаційного центру Аннетт Кінг розповіла, що цей випадок викликав у них серйозне занепокоєння.
"Хтось подзвонив і повідомив, що тримав вдома кота протягом 10 тижнів. Тепер тварину привезли до нас, вона безнадійно прив'язана до людей", — пояснила Кінг.
Родина одомашнила рись
За словами експертки, хронологія подій не збігалася з наданою інформацією: "Мені сказали, що господиня тримала кота два тижні — це абсолютно неправда. Вона б не змогла доторкнутися до цієї тварини, якби знайшла її лише два тижні тому".
Рись одомашнили. Ймовірно, її обіймали та дозволяли спілкуватися з дітьми. Коли звір потрапив до Wild Heart Ranch, то вважав, що його місце в будинку.
За законодавством, центр має реабілітувати диких тварин та випустити їх на волю протягом шести місяців. Для порятунку рисі спеціалістка передала її іншому реабілітологу, який тримає дикого екземпляра того ж віку.
"Це поєднання допоможе нашій тварині стати дикою, оскільки вона зв'яжеться з іншим котом і не буде контактувати з людьми", — пояснила Кінг.
Тримати звірів вдома ризиковано
Експертка також наголосила на ширших ризиках одомашнення диких тварин: "Громадськість в Оклахомі повинна розуміти, що утримання дикої природи понад законно дозволені 24 години ставить під загрозу саме життя цих тварин".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Мелісса Кім знайшла "собаку" на узбіччі дороги в Омазі (Північна Ірландія), але пізніше із жахом усвідомила, що насправді це дикий звір. Жінка забрала тварину до себе додому, але та поводилася досить "злісно".
- Також подружня пара Кеон Парса та Шелбі Кемп чотири роки тому забрали з притулку кішку Труді. Відтоді домашня улюблениця звикла бути в центрі уваги, але все змінилося з появою в родині первістка. На відео, що стало вірусним у TikTok, можна побачити, що кішка не дуже зраділа поповненню.
Користувачка соціальної платформи Reddit на одному з тематичних форумів Casual UK розповіла дивовижну історію про те, як випадково знайшла в себе вдома дику тварину, зовсім не схожу на її рудого кота.