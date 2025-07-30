Жінка дізналась, що приручений нею милий котик насправді виявився диким звіром (фото)

Реабілітаційний центр Wild Heart Ranch в Оклахомі, США, врятував молоду рись, яка майже три місяці жила у звичайній сім'ї серед дитячих іграшок замість того, щоб вчитися виживати в дикій природі.

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Тварина повністю втратила природні інстинкти й наразі потребувала термінового втручання спеціалістів. Засновниця реабілітаційного центру Аннетт Кінг розповіла, що цей випадок викликав у них серйозне занепокоєння.

"Хтось подзвонив і повідомив, що тримав вдома кота протягом 10 тижнів. Тепер тварину привезли до нас, вона безнадійно прив'язана до людей", — пояснила Кінг.

Родина одомашнила рись

За словами експертки, хронологія подій не збігалася з наданою інформацією: "Мені сказали, що господиня тримала кота два тижні — це абсолютно неправда. Вона б не змогла доторкнутися до цієї тварини, якби знайшла її лише два тижні тому".

Рись одомашнили. Ймовірно, її обіймали та дозволяли спілкуватися з дітьми. Коли звір потрапив до Wild Heart Ranch, то вважав, що його місце в будинку.

За законодавством, центр має реабілітувати диких тварин та випустити їх на волю протягом шести місяців. Для порятунку рисі спеціалістка передала її іншому реабілітологу, який тримає дикого екземпляра того ж віку.

"Це поєднання допоможе нашій тварині стати дикою, оскільки вона зв'яжеться з іншим котом і не буде контактувати з людьми", — пояснила Кінг.

Тримати звірів вдома ризиковано

Експертка також наголосила на ширших ризиках одомашнення диких тварин: "Громадськість в Оклахомі повинна розуміти, що утримання дикої природи понад законно дозволені 24 години ставить під загрозу саме життя цих тварин".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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