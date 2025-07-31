31 июля 2025 года: Евдокима Каппадокиянина — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться и сквернословить, а также ехать в далекое путешествие.

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Что случилось 31 июля?

Сегодня православная церковь почитает память праведного Евдокима Каппадокиянина, который считается покровителем семейного очага. Он с юности и до конца жизни посвятил себя Богу и помощи нуждающимся. Умер, когда ему 33 года, а у гроба Евдокима происходило немало чудес и исцелений.

Что нельзя делать 31 июля:

ругаться и сквернословить;

ехать в далекое путешествие;

выбрасывать остатки со стола.

Народные приметы и поверья:

пчелы вылетели с улья на поля — к хорошей погоде;

ветрено — зимой будет много снега;

летает паутина – еще долго будет жарко;

утренний туман быстро рассеялся — будет ясно и тепло.

День ангела празднуют:

Антоний, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Иван, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна.

Родились 31 июля:

1944 год – Джеральдина Чаплин, американская киноактриса, дочь Чарли Чаплина;

1965 год — Джоан К. Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.

Также в этот день:

1919 год — Армия УНР и Украинская Галицкая армия занимают Киев;

1837 год – закладывают дом (Красный корпус) Киевского университета;

1971 год — впервые человек проехался по Луне на специальном модуле Lunar Rover Vehicle;

1994 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,14 м.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.