31 июля 2025 года: Евдокима Каппадокиянина — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться и сквернословить, а также ехать в далекое путешествие.
Что случилось 31 июля?
Сегодня православная церковь почитает память праведного Евдокима Каппадокиянина, который считается покровителем семейного очага. Он с юности и до конца жизни посвятил себя Богу и помощи нуждающимся. Умер, когда ему 33 года, а у гроба Евдокима происходило немало чудес и исцелений.
Что нельзя делать 31 июля:
- ругаться и сквернословить;
- ехать в далекое путешествие;
- выбрасывать остатки со стола.
Народные приметы и поверья:
- пчелы вылетели с улья на поля — к хорошей погоде;
- ветрено — зимой будет много снега;
- летает паутина – еще долго будет жарко;
- утренний туман быстро рассеялся — будет ясно и тепло.
День ангела празднуют:
Антоний, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Иван, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна.
Родились 31 июля:
1944 год – Джеральдина Чаплин, американская киноактриса, дочь Чарли Чаплина;
1965 год — Джоан К. Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.
Также в этот день:
1919 год — Армия УНР и Украинская Галицкая армия занимают Киев;
1837 год – закладывают дом (Красный корпус) Киевского университета;
1971 год — впервые человек проехался по Луне на специальном модуле Lunar Rover Vehicle;
1994 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,14 м.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.