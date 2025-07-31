31 липня 2025 року: Євдокима Каппадокіянина — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятися і лихословити, а також їхати в далеку подорож.
Що сталося 31 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять праведного Євдокима Каппадокіянина, який вважається покровителем сімейного вогнища. Він з юності і до кінця життя присвятив себе Богу і допомозі нужденним. Помер, коли йому було 33 роки, а біля гробу Євдокима відбувалося чимало чудес і зцілень.
Що не можна робити 31 липня:
- лаятися і лихословити;
- їхати в далеку подорож;
- викидати залишки зі столу.
Народні прикмети та повір'я:
- бджоли вилетіли з вулика на поля — до гарної погоди;
- вітряно — взимку буде багато снігу;
- літає павутина — ще довго буде спекотно;
- ранковий туман швидко розсіявся — буде ясно і тепло.
День ангела святкують:
Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна.
Народилися 31 липня:
1944 рік — Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, дочка Чарлі Чапліна;
1965 рік — Джоан К. Роулінг, англійська письменниця, авторка книг про Гаррі Поттера.
Також цього дня:
1919 рік — Армія УНР і Українська Галицька армія займають Київ;
1837 рік — закладають будинок (Червоний корпус) Київського університету;
1971 рік — уперше людина проїхалася Місяцем на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;
1994 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною — 6,14 м.
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