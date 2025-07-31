31 липня 2025 року: Євдокима Каппадокіянина — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися і лихословити, а також їхати в далеку подорож.

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Що сталося 31 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять праведного Євдокима Каппадокіянина, який вважається покровителем сімейного вогнища. Він з юності і до кінця життя присвятив себе Богу і допомозі нужденним. Помер, коли йому було 33 роки, а біля гробу Євдокима відбувалося чимало чудес і зцілень.

Що не можна робити 31 липня:

лаятися і лихословити;

їхати в далеку подорож;

викидати залишки зі столу.

Народні прикмети та повір'я:

бджоли вилетіли з вулика на поля — до гарної погоди;

вітряно — взимку буде багато снігу;

літає павутина — ще довго буде спекотно;

ранковий туман швидко розсіявся — буде ясно і тепло.

День ангела святкують:

Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна.

Народилися 31 липня:

1944 рік — Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, дочка Чарлі Чапліна;

1965 рік — Джоан К. Роулінг, англійська письменниця, авторка книг про Гаррі Поттера.

Також цього дня:

1919 рік — Армія УНР і Українська Галицька армія займають Київ;

1837 рік — закладають будинок (Червоний корпус) Київського університету;

1971 рік — уперше людина проїхалася Місяцем на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1994 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною — 6,14 м.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.