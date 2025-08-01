1 августа 2025 года: Медовый спас — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и заниматься работой по дому и огороду.

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Что случилось 1 августа?

1 августа, начиная с 2024 года, православная церковь отмечает Медовый Спас (Первый Спас). Также этот день называют Маковея – в честь Семи мучеников братьев Маккавеев, которые отдали жизнь за веру в Христа. С этого дня начинается Успенский пост, который продлится до Успения Пресвятой Богородицы. Раньше праздник приходился на 14 августа.

И Спас, и Маковея – народное название церковного праздника Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня.

Что нельзя делать 1 августа:

есть продукты животного происхождения;

ссориться;

заниматься работой по дому и огороду.

Народные приметы и поверья:

еще есть цвет одуванчиков — осень будет теплой;

роза не цветет – скоро похолодает;

погода показывает, какой она будет 28 августа;

ветрено – зима будет снежной и холодной.

День ангела празднуют:

Александр, Дмитрий, Леонтий, Тимофей, Федор, София.

Родились 1 августа:

1936 год — Ив Сен-Лоран (ум. 2008), французский модельер.

Также в этот день:

1492 год — первое письменное упоминание о Запорожских казаках: под Тягиней, в низовьях Днепра, казаки берут на абордаж османскую галеру, из которой освобождают невольников;

1498 год — путешественник Христофор Колумб впервые ступает на землю континентальной Америки в районе полуострова Пария (современная Венесуэла);

1774 год — британский ученый Джозеф Пристли впервые получает чистый кислород;

1977 год — в Киеве открывают Центральный дом художника;

1997 год — в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на подводной лодке, которая получила название "Запорожье", поднимают Военно-морской флаг Украины.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.