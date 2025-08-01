1 августа 2025 года: Медовый спас — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться и заниматься работой по дому и огороду.
Что случилось 1 августа?
1 августа, начиная с 2024 года, православная церковь отмечает Медовый Спас (Первый Спас). Также этот день называют Маковея – в честь Семи мучеников братьев Маккавеев, которые отдали жизнь за веру в Христа. С этого дня начинается Успенский пост, который продлится до Успения Пресвятой Богородицы. Раньше праздник приходился на 14 августа.
И Спас, и Маковея – народное название церковного праздника Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня.
Что нельзя делать 1 августа:
- есть продукты животного происхождения;
- ссориться;
- заниматься работой по дому и огороду.
Народные приметы и поверья:
- еще есть цвет одуванчиков — осень будет теплой;
- роза не цветет – скоро похолодает;
- погода показывает, какой она будет 28 августа;
- ветрено – зима будет снежной и холодной.
День ангела празднуют:
Александр, Дмитрий, Леонтий, Тимофей, Федор, София.
Родились 1 августа:
1936 год — Ив Сен-Лоран (ум. 2008), французский модельер.
Также в этот день:
1492 год — первое письменное упоминание о Запорожских казаках: под Тягиней, в низовьях Днепра, казаки берут на абордаж османскую галеру, из которой освобождают невольников;
1498 год — путешественник Христофор Колумб впервые ступает на землю континентальной Америки в районе полуострова Пария (современная Венесуэла);
1774 год — британский ученый Джозеф Пристли впервые получает чистый кислород;
1977 год — в Киеве открывают Центральный дом художника;
1997 год — в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на подводной лодке, которая получила название "Запорожье", поднимают Военно-морской флаг Украины.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.