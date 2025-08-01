1 серпня 2025 року: Медовий спас — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися і займатися роботою по дому та городу.

Related video

Що сталося 1 серпня?

1 серпня, починаючи з 2024 року, православна церква відзначає Медовий Спас (Перший Спас). Також цей день називають Маковея — на честь Семи мучеників братів Маккавеїв, які віддали життя за віру в Христа. З цього дня починається Успенський піст, який триватиме до Успіння Пресвятої Богородиці. Раніше свято припадало на 14 серпня.

І Спас, і Маковея — народна назва церковного свята Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього.

Що не можна робити 1 серпня:

їсти продукти тваринного походження;

сваритися;

займатися роботою по дому та городу.

Народні прикмети та повір'я:

ще є цвіт кульбаб — осінь буде теплою;

троянда не цвіте — скоро похолодає;

погода показує, якою вона буде 28 серпня;

вітряно — зима буде сніжною та холодною.

День ангела святкують:

Олександр, Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія.

Народилися 1 серпня:

1936 рік — Ів Сен-Лоран (пом. 2008), французький модельєр.

Також цього дня:

1492 рік — перша писемна згадка про Запорозьких козаків: під Тягинею, у пониззі Дніпра, козаки беруть на абордаж османську галеру, з якої звільняють невільників;

1498 рік — мандрівник Христофор Колумб уперше ступає на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела);

1774 рік — британський учений Джозеф Прістлі вперше отримує чистий кисень;

1977 рік — у Києві відкривають Центральний будинок художника;

1997 рік — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який дістав назву "Запоріжжя", піднімають Військово-морський прапор України.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.