2 августа 2025 года: Степанов день — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижать животных и ругаться. Утренняя погода указывает, какой она будет следующие шесть недель.
Что случилось 2 августа?
Сегодня православная церковь почитает перенесение мощей святого Стефана. Он был подвергнут пыткам и оставлен на растерзание зверям за свою веру. После гибели святого иудей Гамалиил, который верил в Бога, послал своих слуг, чтобы те нашли и похоронили тело Стефана недалеко от Иерусалима. В 415 году его останки перенесли в Иерусалим, а позже – в Константинополь. У мощей Стефана происходило немало чудес.
Что нельзя делать 2 августа:
- обижать животных;
- ругаться;
- ходить в гости после заката.
Народные приметы и поверья:
- утренняя погода указывает, какой она будет следующие шесть недель;
- дождь —к хорошему урожаю;
- пауки начали плести паутину — будет дождь;
- кошки скребут когтями стены — к непогоде.
День ангела празднуют:
Василий, Степан.
Родились 2 августа:
1975 год — Наталия Могилевская, украинская певица, актриса и телеведущая, продюсер.
Также в этот день:
1791 год — в Вене проводят первые успешные испытания парашюта: с воздушного шара сбрасывает домашних животных;
1865 год — в издательстве Макмиллана выходит первое издание книги Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране Чудес";
1918 год — гетман Украины Павел Скоропадский утверждает закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства;
1939 год — Альберт Эйнштейн присылает президенту США Франклину Рузвельту письмо, в котором информирует о работе нацистских физиков по созданию атомного оружия и призывает начать в США опытную программу.