2 серпня 2025 року: Степанів день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображати тварин і лаятися. Ранкова погода вказує, якою вона буде наступні шість тижнів.
Що сталося 2 серпня?
Сьогодні православна церква вшановує перенесення мощей святого Стефана. Він був підданий тортурам і залишений на поталу звірам за свою віру. Після загибелі святого іудей Гамалііл, який вірив у Бога, послав своїх слуг, щоб ті знайшли і поховали тіло Стефана недалеко від Єрусалима. У 415 році його останки перенесли до Єрусалима, а пізніше — до Константинополя. Біля мощей Стефана відбувалося чимало чудес.
Що не можна робити 2 серпня:
- ображати тварин;
- лаятися;
- ходити в гості після заходу сонця.
Народні прикмети та повір'я:
- ранкова погода вказує, якою вона буде наступні шість тижнів;
- дощ — до гарного врожаю;
- павуки почали плести павутину — буде дощ;
- кішки шкребуть кігтями стіни — до негоди.
День ангела святкують:
Василь, Степан.
Народилися 2 серпня:
1975 рік — Наталія Могилевська, українська співачка, акторка і телеведуча, продюсерка.
Також цього дня:
1791 рік — у Відні проводять перші успішні випробування парашута: з повітряної кулі скидають домашніх тварин;
1865 рік — у видавництві Макміллана виходить перше видання книги Льюїса Керролла "Пригоди Аліси в Країні Чудес";
1918 рік — гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;
1939 рік — Альберт Ейнштейн надсилає президенту США Франкліну Рузвельту лист, у якому інформує про роботу нацистських фізиків зі створення атомної зброї та закликає розпочати у США дослідну програму.