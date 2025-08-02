2 серпня 2025 року: Степанів день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ображати тварин і лаятися. Ранкова погода вказує, якою вона буде наступні шість тижнів.

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Що сталося 2 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує перенесення мощей святого Стефана. Він був підданий тортурам і залишений на поталу звірам за свою віру. Після загибелі святого іудей Гамалііл, який вірив у Бога, послав своїх слуг, щоб ті знайшли і поховали тіло Стефана недалеко від Єрусалима. У 415 році його останки перенесли до Єрусалима, а пізніше — до Константинополя. Біля мощей Стефана відбувалося чимало чудес.

Що не можна робити 2 серпня:

ображати тварин;

лаятися;

ходити в гості після заходу сонця.

Народні прикмети та повір'я:

ранкова погода вказує, якою вона буде наступні шість тижнів;

дощ — до гарного врожаю;

павуки почали плести павутину — буде дощ;

кішки шкребуть кігтями стіни — до негоди.

День ангела святкують:

Василь, Степан.

Народилися 2 серпня:

1975 рік — Наталія Могилевська, українська співачка, акторка і телеведуча, продюсерка.

Також цього дня:

1791 рік — у Відні проводять перші успішні випробування парашута: з повітряної кулі скидають домашніх тварин;

1865 рік — у видавництві Макміллана виходить перше видання книги Льюїса Керролла "Пригоди Аліси в Країні Чудес";

1918 рік — гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1939 рік — Альберт Ейнштейн надсилає президенту США Франкліну Рузвельту лист, у якому інформує про роботу нацистських фізиків зі створення атомної зброї та закликає розпочати у США дослідну програму.