Отец Гайтаны в критическом состоянии — певица просит помощи: что произошло (фото)
Украинская певица Гайтана сообщила, что ее отец Клавер Эссами находится в тяжелом состоянии. Артистка попросила помочь ей в быстром оформлении документов, чтобы вылететь к нему в ближайшее время.
Артистка отметила, что накануне не смогла вылететь на его родину в Республику Конго из Швейцарии из-за отсутствия визы. В своем Instagram Гайтана обратилась к поклонникам.
"Друзья, мне срочно нужна помощь! Мой отец находится в критическом состоянии в Браззавиле (Республика Конго). Вчера я пыталась прилететь к нему из Цюриха, но меня не пустили на борт самолета, потому что с украинским паспортом мне теперь нужна виза. Завтра утром я пойду в консульство Республики Конго в Женеве. Я прошу о помощи всех, кто имеет контакты или может связаться с консулом или дипломатическим персоналом, чтобы мне выдали срочную визу — в тот же день", — написала знаменитость.
В частности, Гайтана показала архивное фото с родным человеком.
В комментариях подписчики певицы выразили свои соболезнования и надежду на скорейшее выздоровление мужчины.
Отец Гайтаны: что известно
Артистка родилась в Киеве в семье украинки и конголезца. Отец Гайтаны проживает в городе Браззавиль, где занимается транспортным бизнесом. Там живет и брат звезды сцены по отцу Денжандр.
"Моего Папу в Конго называют украинцем, потому что каждый день он следит за новостями, сочувствует людям, молится чтобы был мир и спокойствие", — рассказывала артистка о своем папе.
В начале 2022 года умерла его жена.
"Но жизнь продолжается. Папа снова мечтает встретить свою любовь и жениться. Он уверен, что его новая, верующая жена, будет из Украины", — писала Гайтана.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Гайтана, которая сейчас проживает в Швейцарии, показала подросшую дочь Сапфир-Николь.
- Дочь певицы не будет учить украинский язык.
Кроме того, исполнительница показала архивное фото из Крыма.