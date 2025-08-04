Отец Гайтаны в критическом состоянии — певица просит помощи: что произошло (фото)

Украинская певица Гайтана сообщила, что ее отец Клавер Эссами находится в тяжелом состоянии. Артистка попросила помочь ей в быстром оформлении документов, чтобы вылететь к нему в ближайшее время.

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Артистка отметила, что накануне не смогла вылететь на его родину в Республику Конго из Швейцарии из-за отсутствия визы. В своем Instagram Гайтана обратилась к поклонникам.

"Друзья, мне срочно нужна помощь! Мой отец находится в критическом состоянии в Браззавиле (Республика Конго). Вчера я пыталась прилететь к нему из Цюриха, но меня не пустили на борт самолета, потому что с украинским паспортом мне теперь нужна виза. Завтра утром я пойду в консульство Республики Конго в Женеве. Я прошу о помощи всех, кто имеет контакты или может связаться с консулом или дипломатическим персоналом, чтобы мне выдали срочную визу — в тот же день", — написала знаменитость.

В частности, Гайтана показала архивное фото с родным человеком.

Гайтана с отцом Фото: Instagram gaitanamusic

В комментариях подписчики певицы выразили свои соболезнования и надежду на скорейшее выздоровление мужчины.

Отец Гайтаны: что известно

Артистка родилась в Киеве в семье украинки и конголезца. Отец Гайтаны проживает в городе Браззавиль, где занимается транспортным бизнесом. Там живет и брат звезды сцены по отцу Денжандр.

"Моего Папу в Конго называют украинцем, потому что каждый день он следит за новостями, сочувствует людям, молится чтобы был мир и спокойствие", — рассказывала артистка о своем папе.

В начале 2022 года умерла его жена.

"Но жизнь продолжается. Папа снова мечтает встретить свою любовь и жениться. Он уверен, что его новая, верующая жена, будет из Украины", — писала Гайтана.

Отец Гайтаны Фото: Instagram gaitanamusic

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, исполнительница показала архивное фото из Крыма.