Батько Гайтани у критичному стані — співачка просить допомоги: що сталося (фото)

Українська співачка Гайтана повідомила, що її батько Клавер Ессамі перебуває в тяжкому стані. Артистка попросила допомогти їй у швидкому оформленні документів, аби вилетіти до нього найближчим часом.

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Артистка зазначила, що напередодні не змогла вилетіти на його батьківщину до Республіки Конго зі Швейцарії через відсутність візи. У своєму Instagram Гайтана звернулася до прихильників.

"Друзі, мені терміново потрібна допомога! Мій батько перебуває у критичному стані у Браззавілі (Республіка Конго). Вчора я намагалася прилетіти до нього із Цюриха, але мене не пустили на борт літака, бо з українським паспортом мені тепер потрібна віза. Завтра вранці я піду до консульства Республіки Конго у Женеві. Я прошу про допомогу всіх, хто має контакти або може зв'язатися з консулом чи дипломатичним персоналом, щоб мені видали термінову візу — того ж дня", — написала знаменитість.

Зокрема, Гайтана показала архівне фото з рідною людиною.

Гайтана з батьком Фото: Instagram gaitanamusic

У коментарях підписники співачки висловили свої співчуття та сподівання на швидше одужання чоловіка.

Батько Гайтани: що відомо

Артистка народилася в Києві в родині українки та конголезця. Батько Гайтани проживає в місті Браззавіль, де займається транспортним бізнесом. Там живе і брат зірки сцени по батькові Денжандр.

"Мого Тата в Конго називають українцем, бо кожного дня він слідкує за новинами, співчуває людям, молиться щоб був мир та спокій", — розповідала артистка про свого тата.

На початку 2022 року померла його дружина.

"Але життя триває. Тато знову мріє зустріти своє кохання та одружитися. Він впевнений, що його нова, віруюча дружина, буде з України", — писала Гайтана.

Батько Гайтани Фото: Instagram gaitanamusic

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, виконавиця показала архівне фото з Криму.