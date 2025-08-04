Женщина забыла куриные яйца на кухне: оттуда за выходные вылупились птенцы (видео)
Жительницу китайского города Цзиндао ждал невероятный сюрприз, когда она вернулась домой после двухдневного отсутствия — из трех упаковок яиц, купленных в обычном супермаркете, в ее квартире вылупилось 70 цыплят.
По словам журналистов, когда госпожа Цзян открыла дверь своего дома, то вместо тишины услышала громкое чириканье птенцов, которые разлетелись по всей кухне. Курьезный инцидент произошел еще 7 июля, но об этом стало известно только сейчас, пишет Blic.
"Как только я подошла к двери, то услышала писк. Открыв ее, я была в шоке, потому что подумала, что это галлюцинации", — рассказала хозяйка.
По ее словам, на тот момент уже появились на свет от 40 до 50 цыплят, а остальные еще пробивались сквозь скорлупу. Из 90 яиц 70 превратились в здоровых птенцов.
Яйца купленные в супермаркете
Семья покупала яйца в супермаркете. Обычно они неоплодотворенные, поэтому появление цыплят — чрезвычайно редкое явление. Однако на этот раз высокие летние температуры создали идеальные условия для естественной инкубации.
Семья быстро организовала импровизированное убежище для птенцов из старых свитеров и кормила их теплой рисовой кашей. "Все цыплята выжили и находятся в добром здравии", — отметила госпожа Цзян.
Что будет с цыплятами?
Двух цыплят сын хозяйки оставил себе как домашних любимцев, а остальные перепадут в село, где о них будут заботиться его дедушка и бабушка.
Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, поскольку яйца для розничной торговли проходят специальную обработку, чтобы предотвратить развитие эмбрионов.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Самая старая в мире курица, которая живет в роскоши, ежедневно требует необычный завтрак.
- Женщина нашла дикую курицу в своем дворе: она не была готова к тому, что произойдет дальше.
Кроме того, женщина едва не потеряла сознание, когда увидела, что было внутри яйца.