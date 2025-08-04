Женщина забыла куриные яйца на кухне: оттуда за выходные вылупились птенцы (видео)

Жительницу китайского города Цзиндао ждал невероятный сюрприз, когда она вернулась домой после двухдневного отсутствия — из трех упаковок яиц, купленных в обычном супермаркете, в ее квартире вылупилось 70 цыплят.

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По словам журналистов, когда госпожа Цзян открыла дверь своего дома, то вместо тишины услышала громкое чириканье птенцов, которые разлетелись по всей кухне. Курьезный инцидент произошел еще 7 июля, но об этом стало известно только сейчас, пишет Blic.

"Как только я подошла к двери, то услышала писк. Открыв ее, я была в шоке, потому что подумала, что это галлюцинации", — рассказала хозяйка.

По ее словам, на тот момент уже появились на свет от 40 до 50 цыплят, а остальные еще пробивались сквозь скорлупу. Из 90 яиц 70 превратились в здоровых птенцов.

Яйца купленные в супермаркете

Семья покупала яйца в супермаркете. Обычно они неоплодотворенные, поэтому появление цыплят — чрезвычайно редкое явление. Однако на этот раз высокие летние температуры создали идеальные условия для естественной инкубации.

Семья покупала яйца в супермаркете Фото: Unplash

Семья быстро организовала импровизированное убежище для птенцов из старых свитеров и кормила их теплой рисовой кашей. "Все цыплята выжили и находятся в добром здравии", — отметила госпожа Цзян.

Что будет с цыплятами?

Двух цыплят сын хозяйки оставил себе как домашних любимцев, а остальные перепадут в село, где о них будут заботиться его дедушка и бабушка.

Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, поскольку яйца для розничной торговли проходят специальную обработку, чтобы предотвратить развитие эмбрионов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, женщина едва не потеряла сознание, когда увидела, что было внутри яйца.