Жінка забула курячі яйця на кухні: звідти за вихідні вилупились пташенята (відео)

Жительку китайського міста Цзіндао чекав неймовірний сюрприз, коли вона повернулась додому після дводенної відсутності — з трьох упаковок яєць, куплених у звичайному супермаркеті, у її квартирі вилупилося 70 курчат.

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За словами журналістів, коли пані Цзян відчинила двері свого помешкання, то замість тиші почула гучне цвірінькання пташенят, які розлетілися по всій кухні. Курйозний інцидент стався ще 7 липня, але про це стало відомо тільки зараз, пише Blic.

"Щойно я підійшла до дверей, то почула писк. Відчинивши їх, я була в шоці, бо подумала, що це галюцинації", — розповіла господиня.

За її словами, на той момент вже з’явились на світ від 40 до 50 курчат, а решта ще пробивалися крізь шкаралупу. З 90 яєць 70 перетворилися на здорових пташенят.

Яйця куплені в супермаркеті

Родина купувала яйця в супермаркеті. Зазвичай вони незапліднені, тому поява курчат — надзвичайно рідкісне явище. Проте цього разу високі літні температури створили ідеальні умови для природної інкубації.

Родина купувала яйця в супермаркеті Фото: Unplash

Родина швидко організувала імпровізований притулок для пташенят зі старих светрів та годували їх теплою рисовою кашею. "Всі курчата вижили й перебувають у доброму здоров'ї", — зазначила пані Цзян.

Що буде з курчатами?

Двох курчат син господині залишив собі як домашніх улюбленців, а решту перепадуть до села, де про них піклуватимуться його дідусь та бабуся.

Експерти зазначають, що подібні випадки вкрай рідкісні, оскільки яйця для роздрібної торгівлі проходять спеціальну обробку, щоб запобігти розвитку ембріонів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, жінка ледь не знепритомніла, коли побачила, що було всередині яйця.