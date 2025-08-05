Кому нельзя иметь собаку: советы профессионального дрессировщика

Некоторые люди мечтают о домашнем любимце, не осознавая, в какой ответственности он нуждается. По мнению профессионального дрессировщика, не всем под силу быть хорошим хозяином для собаки, даже если они убеждены в своей любви к животным.

Related video

Как сообщает Daily Mirror, профессиональный кинолог Сэм, известный в сети как "дрессировщик собак", определил пять типов личностей, которым, по его словам, не стоит заводить собаку. По его мнению, такие владельцы не смогут обеспечить животному должный уход, внимание и стабильность.

"Я каждый день вижу людей, которым не стоит иметь собаку, — заявил кинолог, — Если вас раздражает то, что я скажу дальше, значит, это обращение к вам".

Советы дрессировщика — кому нельзя заводить собаку

"Мама" или "папа" собаки

Люди, которые относятся к животному как к ребенку, часто балуют его, игнорируя потребность в дисциплине. Они не признают, что собака — это не человек, а стайное животное, которому нужны правила, границы и четкое лидерство. Из-за отсутствия структуры такая собака сталкивается с поведенческими проблемами.

Линивец

Этот тип владельца пренебрегает тренировками и уходом за собакой из-за отсутствия мотивации. Прогулки, дрессура и даже кормление откладываются. По словам Сэма, таким людям лучше воздержаться от идеи завести собаку или работать с личным наставником, который поможет выработать ответственность.

Безответственный

К этой категории относятся те, кто позволяет собаке бегать без присмотра, пренебрегает вакцинацией, или не контролирует агрессивное поведение. Такие действия могут представлять опасность для других и являются нарушением законодательства.

Скнара

Это владельцы, которые имеют финансовую возможность, но не желают тратить средства на надлежащий уход за собакой. Они ищут наименее затратные варианты, пренебрегая качеством, и склонны оправдывать свое нежелание инвестировать в здоровье или комфорт животного.

Покупатель статуса

Такой человек выбирает собаку не по характеру или потребностям, а по внешности или популярности породы. Его главная мотивация — выглядеть привлекательно или престижно, а не построить связь с животным. Сэм отмечает: эти люди не имеют эмпатии и могут легко избавиться от собаки, когда та потеряет новизну.

По мнению эксперта, собака — это не аксессуар или эмоциональная компенсация. Это живое существо, которому нужна забота, время и стабильная среда. Только те, кто готов ставить потребности животного выше собственного комфорта, имеют моральное право быть владельцем собаки.

Напомним, недавно собака-герой погибла, спасая семью от нападения горного льва.

Также Фокус сообщал что женщина в Великобритании умерла от инфекции, вызванной собакой ее внучки.