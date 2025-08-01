Пес-герой погиб, спасая семью от нападения горного льва

В штате Колорадо горный лев напал на супругов, которые прогуливались вместе с домашним любимцем. Благодаря самопожертвованию пса пара осталась живой. Тело животного впоследствии нашли на соседнем участке.

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Как сообщает Daily Star, Арроне и Таулере Аппель вывели на прогулку свою небольшую собаку по имени Бодхи, когда на них неожиданно набросился горный лев. Пес принял удар на себя, чем спас хозяев.

По словам Таулере, происшествие случилось около 21:00, когда уже было темно, и пара пользовалась фонариком. Пес весом 10 фунтов (примерно 4,5 кг) шел на поводке по тротуару рядом. Внезапно из кустов выскочил хищник и набросился на животное.

Арроне пытался удержать поводок, однако лев вырвал собаку из рук и скрылся с ней. "Я держался, кричал, но он бежал с ним в пасти, и я знал, что следующим могу быть я", — признался мужчина.

Пара считает, что лев напал бы и на них, если бы не Бодхи. Впоследствии тело собаки нашли на соседнем дворе. Представители службы охраны дикой природы отметили, что хотя нападения пум случаются нечасто, они представляют реальную опасность, особенно в ночное время.

Спас хозяев

На следующий день хищника снова заметили на улицах города. Полиция призвала жителей быть внимательными, выгуливать животных только на поводке и иметь с собой источник света. В случае встречи с крупным хищником рекомендуется демонстрировать свое превосходство: стоять прямо, поднять детей, издавать громкие звуки, а при необходимости — бросать камни или палки, не поворачиваясь спиной и не убегая.

В Департаменте парков и дикой природы штата Колорадо сообщили, что попытались обнаружить и успокоить хищника для дальнейшего перемещения, однако из-за сложности местности это оказалось опасно. Мониторинг ситуации продолжается.

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