Собака-герой загинув, рятуючи сім'ю від нападу гірського лева

У штаті Колорадо гірський лев напав на подружжя, яке прогулювалося разом із домашнім улюбленцем. Завдяки самопожертві пса пара залишилася живою. Тіло тварини згодом знайшли на сусідній ділянці.

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Як повідомляє Daily Star, Арроне та Таулере Аппель вивели на прогулянку свого невеликого собаку на ім’я Бодхі, коли на них зненацька накинувся гірський лев. Пес прийняв удар на себе, чим урятував господарів.

За словами Таулере, подія трапилася близько 21:00, коли вже було темно, і пара користувалася ліхтариком. Пес вагою 10 фунтів (приблизно 4,5 кг) ішов на повідку тротуаром поруч. Раптово з кущів вискочив хижак і накинувся на тварину.

Арроне намагався втримати повідець, проте лев вирвав собаку з рук і зник із ним. "Я тримався, кричав, але він біг з ним у пащі, і я знав, що наступним можу бути я", – зізнався чоловік.

Пара вважає, що лев напав би й на них, якби не Бодхі. Згодом тіло собаки знайшли на сусідньому подвір’ї. Представники служби охорони дикої природи зазначили, що хоча напади пум трапляються нечасто, вони становлять реальну небезпеку, особливо в нічний час.

Врятував хазяів

Наступного дня хижака знову помітили на вулицях міста. Поліція закликала жителів бути уважними, вигулювати тварин лише на повідку та мати з собою джерело світла. У разі зустрічі з великим хижаком рекомендується демонструвати свою перевагу: стояти прямо, підняти дітей, видавати гучні звуки, а за необхідності – кидати каміння або палиці, не повертаючись спиною та не втікаючи.

У Департаменті парків і дикої природи штату Колорадо повідомили, що спробували виявити і заспокоїти хижака для подальшого переміщення, проте через складність місцевості це виявилося небезпечно. Моніторинг ситуації продовжується.

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