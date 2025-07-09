У Гімалаях собака врятував 67 людей від зсуву, що зруйнував село

У штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії собака, якого місцеві жителі "усиновили" лише за кілька тижнів до трагедії, своєчасним гавкотом посеред ночі попередив мешканців про небезпеку. Це дозволило врятувати 67 життів, перш ніж зсув знищив більшість будинків у селі.

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Як повідомляє Independent, зсув стався в окрузі Манді. Мешканець села на ім’я Нарендра розповів що о першій годині ночі він прокинувся від гучного гавкоту собаки.

"Я прокинувся від гавкоту. Коли я підійшов до нього, то побачив велику тріщину в стіні будинку, і туди почала проникати вода. Я побіг униз з собакою і розбудив усіх", – розповів Нарендра.

Чоловік бігав від дверей до дверей, попереджаючи односельців про небезпеку. Через кілька хвилин зсув зруйнував десятки будинків. Усього встигли евакуюватися 67 людей із приблизно 20 родин. Зараз вони тимчасово перебувають у храмі Найна Деві, повідомляє NDTV.

Уряд штату виділив постраждалим по 10 тисяч рупій (близько 4 тисяч 800 гривень, – ред.) для невідкладної допомоги.

Зсув у Сіяті став частиною серії руйнівних природних катастроф, викликаних інтенсивними мусонними дощами. За даними місцевої служби з надзвичайних ситуацій, з 20 червня у Хімачал-Прадеш загинули щонайменше 78 людей. Щонайменше 50 з них стали жертвами саме погодних явищ – злив, повеней і зсувів.

Найбільш постраждав саме округ Манді, де за два тижні зафіксували 19 злив і 16 зсувів. Понад 150 доріг залишаються заблокованими, сотні будинків пошкоджені або повністю зруйновані.

Головний міністр штату Сухвіндер Сінгх Сукху, який відвідав постраждалий район, назвав цьогорічний мусон безпрецедентним.

"Ніколи раніше ми не бачили 8–10 злив за одну ніч", – сказав він журналістам.

Цього сезону сильні дощі завдають значної шкоди також Непалу, Пакистану та Китаю. Експерти пов’язують зростання інтенсивності опадів і катастроф із кліматичними змінами, які особливо впливають на гірські регіони Гімалаїв.

Нещодавно Фокус повідомляв про "перший в історії" зсув розлому, зафіксований камерою.

У квітні черговий масштабний зсув стався на популярному пляжі Віпсідеррі в Корнуоллі, що у Великій Британії.