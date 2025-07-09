В Гималаях собака спасла 67 человек от оползня, разрушившего деревню

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии собака, которую местные жители "усыновили" всего за несколько недель до трагедии, своевременным лаем посреди ночи предупредила жителей об опасности. Это позволило спасти 67 жизней, прежде чем оползень уничтожил большинство домов в деревне.

Related video

Как сообщает Independent, оползень произошел в округе Манди. Житель села по имени Нарендра рассказал, что в час ночи он проснулся от громкого лая собаки.

"Я проснулся от лая. Когда я подошел к нему, то увидел большую трещину в стене дома, и туда начала проникать вода. Я побежал вниз с собакой и разбудил всех", — рассказал Нарендра.

Мужчина бегал от двери к двери, предупреждая односельчан об опасности. Через несколько минут оползень разрушил десятки домов. Всего успели эвакуироваться 67 человек из примерно 20 семей. Сейчас они временно находятся в храме Найна Деви.

Правительство штата выделило пострадавшим по 10 тысяч рупий (около 4 тысяч 800 гривен, — ред.) для неотложной помощи.

Оползень в Сияти стал частью серии разрушительных природных катастроф, вызванных интенсивными муссонными дождями. По данным местной службы по чрезвычайным ситуациям, с 20 июня в Химачал-Прадеш погибли по меньшей мере 78 человек. По меньшей мере 50 из них стали жертвами именно погодных явлений — ливней, наводнений и оползней.

Наиболее пострадал именно округ Манди, где за две недели зафиксировали 19 ливней и 16 оползней. Более 150 дорог остаются заблокированными, сотни домов повреждены или полностью разрушены.

Главный министр штата Сухвиндер Сингх Сукху, который посетил пострадавший район, назвал нынешний муссон беспрецедентным.

"Никогда раньше мы не видели 8-10 ливней за одну ночь", — сказал он журналистам.

В этом сезоне сильные дожди наносят значительный ущерб также Непалу, Пакистану и Китаю. Эксперты связывают увеличение интенсивности осадков и катастроф с климатическими изменениями, которые особенно влияют на горные регионы Гималаев.

Недавно Фокус сообщал о "первом в истории" оползнем разлома, зафиксированном камерой.

В апреле очередной масштабный оползень произошел на популярном пляже Випсидерри в Корнуолле, что в Великобритании.