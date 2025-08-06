Преступный мир Юрского периода: как миллионеры скупают кости динозавров

Олигархи и сверхбогатые люди ведут ожесточенную борьбу за ископаемые кости динозавров, чтобы украсить ими свои виллы и яхты. А преступники по всему миру наживаются на этом. Примечательно, что интересу способствовал Стивен Спилберг и его культовый фильм "Парк Юрского периода".

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Фильм американского киномагната 1993 года и последовавшая за ним франшиза вызвали всемирный интерес к динозаврам и привели к всплеску торговли окаменелостями. И это продолжается до сих пор, пишет Daily Mail.

Продажа скелета динозвра Тираннозавра Рекса на аукционе

"Допустим, у вас есть частный самолет и вертолет, яхта с полным экипажем, пришвартованная на юге Франции, оригинальный рисунок Пикассо… как насчет скелета динозавра возрастом 125 миллионов лет в качестве центрального элемента вашего мраморного зала?" – шутливо интересуется журналист.

В прошлом месяце один такой скелет ушел более чем за 30 миллионов долларов на торгах на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Предварительная оценка стоимости молодого цератозавра (Ceratosaurus nasicornis), относящегося к кимериджскому периоду, около 150 миллионов лет назад, составляла от 4 до 6 миллионов долларов, отчасти потому, что это один из четырех известных скелетов этого вида и единственный молодой экземпляр. Он похож на тираннозавра, но меньше размером.

Торги начались с предложения в 6 миллионов долларов и продолжались, пока официальная цена продажи не достигла 30,5 миллионов долларов благодаря анонимному покупателю. После удара молотка аукциониста все присутствующие затаили дыхание и зааплодировали, но не все остались довольны.

Для Стива Брусатта, профессора палеонтологии и эволюции в Эдинбургском университете торги стали разочарованием.

Стегозавр Алекс была продана за рекордную сумму Фото: Sothebyʼs

"У кого есть такие деньги на динозавра? Уж точно не у музеев или образовательных учреждений. Хотя я рад, что покупатель может одолжить скелет музею, на данный момент это лишь смутное предположение. Я опасаюсь, что он растворится в воздухе, попадет в особняк олигарха или банковское хранилище, накапливая стоимость как очередная инвестиция в портфеле хедж-фонда", — говорит он.

Скелет цератозавра выставлялся в частном музее, который испытывал дефицит бюджета, и его владельцы решили ее продать. Теперь палеонтологи опасаются, что это станет привычкой: когда музеи, пытаясь свести концы с концами, будут продавать "своих" динозавров миллионерам.

Брусатт считает, что мир, где скелеты динозавров могут продаваться на аукционах за десятки миллионов долларов всего за несколько минут, — это мир, где не понимают ценности образования и исследований. Это победа культуры коллекционирования трофеев.

"Эти удивительные скелеты станут игрушками для сверхбогатых людей, и во многом они уже таковыми являются", — говорит Брусатте и он прав.

В июле прошлого года окаменелость динозавра по имени Апекс попала в заголовки газет, когда ее продали за 44,6 миллиона долларов на аукционе Sotheby's, став самой дорогой из когда-либо проданных на аукционе. Стегозавр возрастом 150 миллионов лет имеет высоту 11 футов и длину около 27 футов от носа до хвоста; он представляет собой почти полный скелет с 254 окаменевшими костями.

Торги за стегозавра

Покупателем стал миллиардер-инвестор Кен Гриффин, основатель и генеральный директор гигантского хедж-фонда Citadel. Но, к большому облегчению мирового палеонтологического сообщества, Гриффин совершил благородный поступок и передал находку Американскому музею естественной истории на следующие четыре года для изучения и демонстрации публике.

Еще один поворотный момент наступил в 1997 году, когда на аукционе Sotheby's окаменелость тираннозавра рекса по имени Сью была продана за колоссальные 8,4 миллиона долларов, что сделало ее самой дорогой окаменелостью, когда-либо проданной на тот момент. Сью представляла собой практически целый скелет, а не просто набор старых костей.

С тех пор торговля бурно развивалась, и сегодня рынок элитных ископаемых оценивается в миллиарды долларов.

Кроме того, есть фактор знаменитости, который в случае с оскароносным актером Николасом Кейджем обернулся против него. В 2007 году он заплатил 185 000 фунтов стерлингов за череп тираннозавра-батаара (двоюродного брата тираннозавра-рекса ), перебив цену своего коллеги-актера Леонардо Ди Каприо, в то время как Рассел Кроу, другой известный коллекционер окаменелостей, наблюдал за этим со стороны.

Хотя Кейдж купил череп в галерее Беверли-Хиллз и получил сертификат подлинности, он оказался украденным из Монголии и был возвращен правительству этой страны восемь лет спустя.

Правила существенно различаются в зависимости от страны. В США окаменелости, найденные на частной земле, принадлежат землевладельцу, но в Великобритании находка принадлежит тому, кто ее нашел, при условии, что землевладелец дал разрешение на поиски.

На Юрском побережье в Дорсете окаменелости, найденные на гальке у водораздела (которая является королевской землей, принадлежащей монарху), можно хранить без разрешения, но все, что вмуровано в скалу, считается собственностью владельца земли над скалой.

Юрское побережье в Дорсете

В Китае, Монголии, Бразилии, Италии и Франции правила гораздо строже: ценные окаменелости считаются национальным достоянием независимо от того, кому принадлежит земля. В Марокко правила также строгие, но редко соблюдаются, и известны случаи кражи окаменелостей с территорий, находящихся под контролем государства.

Бруссат считает, что нужны культурные изменения, когда те, кто достаточно богат, чтобы покупать динозавров, жертвовали бы их музеям и поддерживали бы науку как неотъемлемую часть покупки этих окаменелостей.

Напомним, ранее Фокус писал, как бы люди уживались с динозаврами, если бы те не вымерли.

Также были названы наиболее опасные динозавры для людей, и это были бы вовсе не гигантские тираннозавры. Если бы люди и динозавры делили Землю, нам, по мнению ученых, следовало бы бояться вовсе не крупных динозавров.