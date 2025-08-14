Хвалила Путина: лось убил вице-мисс России Ксению Александрову (фото)

Лось, выскочивший на дорогу перед автомобилем в Тверской области, спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек. Спустя несколько недель потерпевшая скончалась в больнице.

Животное пробило лобовое стекло и тяжело травмировало девушку, сидевшую на пассажирском сидении Porshe. Ею оказалась первая вице-мисс России 2017 и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова, сообщает Telegram-канал Baza. Ей было 30 лет.

По информации ресурса, потерпевшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Несмотря на все попытки врачей стабилизировать состояние Александровой, через несколько недель после аварии она скончалась.

Ксения Александрова сидела на месте пассажира Фото: Baza

ДТП произошло еще в июле, однако новость о случившемся росСМИ разнесли только 14 августа, спустя два дня после смерти модели.

В оргкомитете "Мисс Вселенная" отреагировали на новость.

"Организация "Мисс Вселенная" выражает свои глубочайшие и искренние соболезнования семье, друзьям и всем, чью жизнь осветила Мисс Вселенная Россия 2017 Ксения Александрова. Ее грация, красота и дух оставили незабываемый след в семье "Мисс Вселенная" и за ее пределами. Пусть память о ней продолжает вдохновлять на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось ее знать", – говорится в публикации.

Ксения Александрова родилась 12 ноября 1994 года в Москве. Работать моделью она начала в 19 лет. Александрова также закончила РЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности финансист.

В 2022 году девушка также получила образование психолога.

В конкурсе Мисс Вселенная ей не удалось попасть в топ-16 полуфиналисток.

Судя по странице в соцсети, Ксения практиковала как психолог и психодраматерапевт. 22 марта этого года она вышла замуж. Жених сделал ей предложение в Париже, подарив кольцо за четыре миллиона рублей. Свадьбу влюбленные отгуляли на роскошной вилле в итальянском стиле в Подмосковье, а медовый месяц пара провела на Мальдивах.

В марте 2025 года Ксения Александрова вышла замуж

Александрова прославилась не только участием в конкурсе красоты, но и фразой, которая впоследствии стала мемом. На пресс-конференции российского президента Путина осенью 2017 года она сказала:

"Я считаю, что в России нет ситуаций с сексуальными домогательствами по типу Харви Вайнштейна, благодаря Владимиру Владимировичу Путину и его политике".

Эти слова вызвали шквал комментариев в соцсетях, в том числе и гневных, что заставило девушку на некоторое время исчезнуть из публичного пространства.

