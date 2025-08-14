Хвалила Путіна: лось убив віце-міс Росії Ксенію Александрову (фото)
Лось, який вискочив на дорогу перед автомобілем у Тверській області, спровокував ДТП, унаслідок якої загинула людина. Через кілька тижнів потерпіла померла в лікарні.
Тварина пробила лобове скло і важко травмувала дівчину, яка сиділа на пасажирському сидінні Porshe. Нею виявилася перша віце-міс Росії 2017 і учасниця конкурсу "Міс Всесвіт 2017" Ксенія Александрова, повідомляє Telegram-канал Baza. Їй було 30 років.
За інформацією ресурсу, потерпілу з черепно-мозковою травмою госпіталізували в реанімацію НДІ імені Скліфосовського. Незважаючи на всі спроби лікарів стабілізувати стан Александрової, через кілька тижнів після аварії вона померла.
ДТП сталася ще в липні, проте новину про те, що сталося, росЗМІ рознесли тільки 14 серпня, через два дні після смерті моделі.
В оргкомітеті "Міс Всесвіт" відреагували на звістку:
"Організація "Міс Всесвіт" висловлює свої найглибші та найщиріші співчуття родині, друзям і всім, чиє життя осяяла Міс Всесвіт Росія 2017 Ксенія Александрова. Її грація, краса і дух залишили незабутній слід у родині "Міс Всесвіт" і за її межами. Нехай пам'ять про неї продовжує надихати на доброту, силу і любов усіх, кому пощастило її знати", — йдеться в публікації.
Ксенія Александрова народилася 12 листопада 1994 року в Москві. Працювати моделлю вона почала в 19 років. Александрова також закінчила РЕУ ім. Г.В. Плеханова за спеціальністю фінансист.
У 2022 році дівчина також здобула освіту психолога.
У конкурсі Міс Всесвіт їй не вдалося потрапити в топ-16 півфіналісток.
Судячи зі сторінки в соцмережі, Ксенія практикувала як психолог і психодраматерапевт. 22 березня цього року вона вийшла заміж. Наречений освідчився їй у Парижі, подарувавши каблучку за чотири мільйони рублів. Весілля закохані відгуляли на розкішній віллі в італійському стилі в Підмосков'ї, а медовий місяць пара провела на Мальдівах.
Александрова прославилася не тільки участю в конкурсі краси, а й фразою, яка згодом стала мемом. На прес-конференції російського президента Путіна восени 2017 року вона сказала:
"Я вважаю, що в Росії немає ситуацій із сексуальними домаганнями на кшталт Гарві Вайнштейна, завдяки Володимиру Володимировичу Путіну і його політиці".
Ці слова викликали шквал коментарів у соцмережах, зокрема й гнівних, що змусило дівчину на деякий час зникнути з публічного простору.
