"Передбачила свої похорони": королева краси загинула в ДТП, заснувши за кермом (відео)

Мати померлої моделі стверджує, що її дочка була сильно стомлена і не змогла впоратися з керуванням автомобіля. Незадовго до трагедії жінка в соцмережах розповідала про свої похорони.

Related video

У США 26-річна королева краси Аріана Вієра, яка стверджувала, що їй вдалося передбачити свій власний похорон, трагічно загинула, заснувши за кермом автомобіля.

Дівчина мала представляти Венесуелу на конкурсі "Міс Латинська Америка світу 2023" у Домініканській Республіці в жовтні. Однак вона померла від отриманих травм після того, як 13 липня потрапила в страшну аварію в Орландо, штат Флорида.

Її мати Вівіан Очоа стверджує, що її дочка була настільки стомлена, що заснула за кермом і врізалася в автомобіль, що стояв перед нею. За словами скорботної матері, на місці події Аріані надали допомогу парамедики, її двічі приводили до тями, але дорогою до лікарні вона померла.

За наявними відомостями, модель прямувала на конкурс краси в Нью-Йорк Фото: Jam Press

Видання зазначає, що за наявними відомостями, модель прямувала на конкурс краси в Нью-Йорк (США).

"Вони оживили її, а потім у неї стався серцевий напад. Лікарі знову оживили її, але вона померла, коли її везли в травматологію. Моя дівчинка заснула, вона втомилася", — розповіла Вівіан місцевим ЗМІ.

Аріана починала кар'єру моделі, а також керувала власною компанією Full House Cleaning Фото: arianaviera/Instagram

Аріана починала кар'єру моделі, а також керувала власною компанією Full House Cleaning. Перед трагічним випадком модель розмістила на своїй сторінці в Instagram відеоролик із підписом: "Знімаю себе для свого майбутнього похорону, тому що на відео завжди я, ніхто більше цього не робить".

"Я цього не бачив. Боже правий. Передбачає своє майбутнє. Як боляче це бачити", — прокоментував ролик один з її шанувальників.

Раніше Фокус повідомляв, що російська блогер-сироїд померла від виснаження після екстремальної дієти. Жанна Самсонова останні п'ять років жила в Південно-Східній Азії і харчувалася виключно сирою веганською їжею. До її раціону входили фрукти, паростки насіння соняшнику, фруктові коктейлі та соки.

Також стало відомо, що листоноша застрягла в ліфті на три дні і померла. Родичі заявили про зникнення Ольги Леонтьєвої, матері однієї дитини. Її неживе тіло було знайдено через кілька днів у ліфті житлового будинку.