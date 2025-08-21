В гостях бывали единицы: самый секретный особняк Нью-Йорка выставлен на продажу (фото)

За сто лет особняк сменил только четырех владельцев. Последняя, вдова короля фармацевтической компании Purdue Pharma Артура Саклера, которого осудили за лекарства с опиоидами, умерла в возрасте 84 лет.

Related video

Джиллиан Саклер была не слишком гостеприимной, так что особняк, который находится под номером 666 на элитнейшей улице Парк-Авеню, никто годами не видел изнутри. Но теперь агенты по элитной недвижимости с нетерпением ждут возможности проникнуть за неприметную черную дверь, пишет NY post.

С 1980-х годов Джиллиан Саклер была основным жильцом дома-мезонина. Она делила его со своим покойным мужем, скончавшимся в 1987 году. Теперь это уникальное жилище может перейти в руки нового поколения владельцев. В случае дома №666 – это жилье, похожее на таунхаус, в более крупном здании, обычно на первом этаже с отдельным входом.

Джиллиан Саклер была отшельницей в последние годы жизни и не принимала гостей Фото: Скриншот

"Безусловно, — восторженно писала газета New York Times в 1981 году, — это величайший мезонин, когда-либо построенный в Нью-Йорке".

Он не только огромен — он занимает весь второй, третий и четвертый этажи (каждый площадью около 4000 квадратных футов) в 14-этажном здании с 12 квартирами — он еще и обставлен, как английская загородная усадьба.

Дом на Парк-Авеню, где расположен мезонин Фото: New York Post

Это солидный дом, в котором уютно разместилась гостиная, отделанная сосновыми панелями XVIII века, взятыми из старинного поместья Спетсбери-Хаус в Дорсете.

Гостиная в стиле английского поместья Фото: The New York Post

Всего в доме Саклер насчитывается от 21 до 27 комнат, в которых полно китайского фарфора из французского замка Курсель, георгианские панели из Лондона и коллекция антиквариата Саклера.

Артур Саклер коллекционировал майолику эпохи Возрождения, гадательные кости династии Шан, картины постимпрессионистов и все остальное, что попадалось ему под руку. До того, как ему пришлось выплатить более 7 миллиардов долларов компенсаций за торговлю препаратами с опиоидами.

"Если включить вход, небольшое фойе и лестницу, то это фактически четырехквартирный дом", — сказал Эндрю Алперн , который посетил это великолепное здание и описал его в своей книге 1992 года "Роскошные жилые дома Манхэттена".

Сам дом был построен в 1927 году, в разгар джазовой эпохи. Его предполагалось возвести в противовес нарождающемуся модернизму здания Крайслер.

"Не могу представить, чтобы Саклер внес какие-либо существенные изменения в основные комнаты. Подозреваю, он объединил некоторые комнаты для прислуги — их было много, а гостевых — всего пара. Уверен, он обновил кухню и ванные комнаты, установил кондиционер и, вероятно, провел новую электропроводку", — добавил Алперн.

Одна из ванных комнат Фото: The New York Post

Алперн подозревает это, поскольку за последние десятилетия дом видели лишь немногие избранные гости. Более того, за почти 100 лет у него сменилось всего четыре владельца.

Китайские обои на стенах таинственной квартиры начала ХХ века Фото: The New York Post

Среди тех, кто побывал внутри, были Имельда Маркос (жена президента Филиппин Фердинанда Маркса) в начале 1980-х, а в последнее время — певцы Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. В остальном дом — это загадка. Его последние фотографии были опубликованы в журнале Architectural Digest в 2002 году.

Что касается адреса, звучащего несколько сатанински, то за него стоит поблагодарить светскую львицу начала века Вирджинию Фэйр Вандербильт. Только что расставшись со своим мужем-плейбоем Уильямом К. Вандербильтом II, она покинула семейное гнездо – дворец по проекту Стэнфорда Уайта по адресу Пятая авеню, 666, – чтобы заказать мезонин по адресу 660, за который в 1926 году заплатила рекордную на тот момент сумму в 185 000 долларов.

Номер на двери начала ХХ века Фото: Wikipedia

Настаивая на отдельном адресе, она окрестила его № 666, намекая на свою бывшую квартиру на Пятой авеню.

Это была дерзкая попытка проявить превосходство в сфере недвижимости, а может быть, и желание отомстить. Впрочем, в этом дома она так и не жила. Следующим жильцом стал гигант алкогольного бизнеса времен сухого закона Сетон Портер.

Таинственные апартаменты огромны Фото: New York Post

Сколько будут стоит уникальные апартаменты – никто не знает. Вероятно, десятки миллионов долларов. Есть и другие препятствия. По словам инсайдеров, зданием управляет жесткий совет директоров, который заставит любого потенциального покупателя попотеть. Кооператив также требует, чтобы сделки заключались наличными, а суммы, превышающие продажную цену, хранились в ликвидных резервах.

Напомним, в США выставлено на продажу гигантское ранчо, по площади в четыре раза больше Киева.

Также самый дорогой дом Америки появился на рынке в прошлом году. За комплекс на берегу океана просили 295 миллионов долларов.