У гостях бували одиниці: найсекретніший особняк Нью-Йорка виставлено на продаж (фото)

За сто років особняк змінив лише чотирьох власників. Остання, вдова короля фармацевтичної компанії Purdue Pharma Артура Саклера, якого засудили за ліки з опіоїдами, померла у віці 84 років.

Джилліан Саклер була не надто гостинною, тож особняк, що розташований під номером 666 на елітній вулиці Парк-Авеню, ніхто роками не бачив зсередини. Але тепер агенти з елітної нерухомості з нетерпінням чекають можливості проникнути за непримітні чорні двері, пише NY post.

З 1980-х років Джилліан Саклер була основним мешканцем будинку-мезоніну. Вона ділила його зі своїм покійним чоловіком, який помер 1987 року. Тепер це унікальне житло може перейти в руки нового покоління власників. У разі будинку №666 — це житло, схоже на таунхаус, у більшій будівлі, зазвичай на першому поверсі з окремим входом.

Джилліан Саклер була відлюдницею в останні роки життя і не приймала гостей Фото: Скриншот

"Безумовно, — захоплено писала газета New York Times 1981 року, — це найбільший мезонін, коли-небудь збудований у Нью-Йорку".

Він не тільки величезний — він займає весь другий, третій і четвертий поверхи (кожен площею близько 4000 квадратних футів) у 14-поверховому будинку з 12 квартирами — він ще й обставлений, як англійська заміська садиба.

Будинок на Парк-Авеню, де розташований мезонін Фото: New York Post

Це солідний будинок, у якому затишно розмістилася вітальня, оздоблена сосновими панелями XVIII століття, узятими зі старовинного маєтку Спетсбері-гаус у Дорсеті.

Вітальня в стилі англійського маєтку Фото: The New York Post

Загалом у будинку Саклерів налічується від 21 до 27 кімнат, у яких повно китайської порцеляни з французького замку Курсель, георгіанських панелей з Лондона і колекції антикваріату Саклера.

Артур Саклер колекціонував майоліку епохи Відродження, гадальні кістки династії Шан, картини постімпресіоністів і все інше, що траплялося йому під руку. До того, як йому довелося виплатити понад 7 мільярдів доларів компенсацій за торгівлю препаратами з опіоїдами.

"Якщо включити вхід, невелике фойє і сходи, то це фактично чотириквартирний будинок", — сказав Ендрю Алперн, який відвідав цю чудову будівлю й описав її у своїй книзі 1992 року "Розкішні житлові будинки Мангеттена".

Сам будинок побудували 1927 року, у розпал джазової епохи. Його передбачалося звести на противагу модернізму будівлі Крайслер, що народжувався.

"Не можу уявити, щоб Саклер вніс якісь суттєві зміни в основні кімнати. Підозрюю, він об'єднав деякі кімнати для прислуги — їх було багато, а гостьових — лише пара. Упевнений, він оновив кухню і ванні кімнати, встановив кондиціонер і, ймовірно, провів нову електропроводку", — додав Алперн.

Одна з ванних кімнат Фото: The New York Post

Алперн підозрює це, оскільки за останні десятиліття будинок бачили лише деякі обрані гості. Ба більше, за майже 100 років у нього змінилося всього чотири власники.

Китайські шпалери на стінах таємничої квартири початку ХХ століття Фото: The New York Post

Серед тих, хто побував усередині, були Імельда Маркос (дружина президента Філіппін Фердинанда Маркса) на початку 1980-х, а останнім часом — співаки Лучано Паваротті та Пласідо Домінго. В іншому будинок — це загадка. Його останні фотографії були опубліковані в журналі Architectural Digest 2002 року.

Що стосується адреси, яка звучить дещо сатанинськи, то за неї варто подякувати світській левиці початку століття Вірджинії Фейр Вандербільт. Щойно розлучившись зі своїм чоловіком-плейбоєм Вільямом К. Вандербільтом II, вона залишила родинне гніздо — палац за проектом Стенфорда Вайта за адресою П'ята авеню, 666, — щоб замовити мезонін за адресою 660, за який 1926 року заплатила рекордну на той момент суму в 185 000 доларів.

Номер на дверях початку ХХ століття Фото: Wikipedia

Наполягаючи на окремій адресі, вона охрестила її № 666, натякаючи на свою колишню квартиру на П'ятій авеню.

Це була зухвала спроба проявити перевагу у сфері нерухомості, а можливо, і бажання помститися. Утім, у цьому будинку вона так і не жила. Наступним мешканцем став гігант алкогольного бізнесу часів сухого закону Сетон Портер.

Таємничі апартаменти величезні Фото: New York Post

Скільки коштуватимуть унікальні апартаменти — ніхто не знає. Ймовірно, десятки мільйонів доларів. Є й інші перешкоди. За словами інсайдерів, будівлею керує жорстка рада директорів, яка змусить будь-якого потенційного покупця попітніти. Кооператив також вимагає, щоб угоди укладалися готівкою, а суми, що перевищують продажну ціну, зберігалися в ліквідних резервах.

