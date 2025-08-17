У США виставлено на продаж гігантське ранчо, за площею вчетверо більше за Київ (фото)

Гігантське ранчо, що перевищує за площею Київ більш ніж у чотири рази, виставлено на продаж за 79,5 млн доларів, тобто приблизно 3 млрд 280 млн грн.

Related video

Ранчо Pathfinder займає площу понад 3706 кв. км. на відкритій прерії між горами Ферріс і Педро у Вайомінгу, США, і включає в себе велике тваринницьке господарство, основний головний будинок і навіть церкву, пише NY Times.

У будинку, який має відкрите планування з вікнами від підлоги до стелі, підлога зроблена з твердих порід деревини, стіни — з каменю та дерева, а стелі з балками. У ньому є бар, ігрова кімната, дві обідні зони та наскрізна кухня.

На території парку тече річка Суїтуотер протяжністю 20 миль і річка Норт-Платт, а також розташовані історичні пам'ятки, зокрема скеля Незалежності, оригінальний маршрут "Поні-Експрес" і Орегонська стежка.

На території ранчо також розташований банк збереження середовища проживання шавлієвих тетеруків — найбільший із коли-небудь схвалених Службою охорони рибних ресурсів і диких тварин Міністерства внутрішніх справ США.

Зараз на території ранчо, історія якого сягає 1870-х років, розташовано 12 ферм, де утримують близько 3400 корів, 180 биків і 130 верхових коней.

Зазначається, що більша частина земель була об'єднана в період з 2005 по 2018 рік. Існували плани будівництва вітряної електростанції та інфраструктури для передавання електроенергії, однак сервітути, пов'язані з охороною природи, обмежують такий розвиток.

Ранчо Pathfinder призначене для надбагатих людей, які хочуть нагодувати світ, або тих, хто дбає про охорону природи і хоче мати багато відкритого простору зі свіжим повітрям, зазначають у компанії Sammons Enterprises, яка продає об'єкт.

Нагадаємо, найдорожчий будинок Америки з'явився на ринку минулого року. За комплекс на березі океану просили 295 мільйонів доларів.

Також Фокус писав, що рієлтор з Нью-Джерсі як соціальний експеримент виставив на продаж повністю відремонтований будинок за символічну ціну в $1.