В США выставлено на продажу гигантское ранчо, по площади в четыре раза больше Киева (фото)

Гигантское ранчо, превышающее по площади Киев более чем в четыре раза, выставлено на продажу за 79,5 млн долларов, то есть примерно 3 млрд 280 млн грн.

Ранчо Pathfinder занимает площадь более 3706 кв. км. на открытой прерии между горами Феррис и Педро в Вайоминге, США, и включает в себя крупное животноводческое хозяйство, основной главный дом и даже церковь, пишет NY Times.

В доме, который имеет открытую планировку с окнами от пола до потолка, полы сделаны из твердых пород древесины, стены — из камня и дерева, а потолки с балками. В нем есть бар, игровая комната, две обеденные зоны и сквозная кухня.

На территории парка находятся река Суитуотер протяженностью 20 миль и участок реки Норт-Платт, а также исторические достопримечательности, в том числе скала Независимости, оригинальный маршрут "Пони-Экспресс" и Орегонская тропа.

На территории ранчо также находится банк сохранения среды обитания шалфейных тетеревов — крупнейший из когда-либо одобренных Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных Министерства внутренних дел США.

Сейчас на территории ранчо, история которого восходит к 1870-м годам, расположено 12 ферм, где содержатся около 3400 коров, 180 быков и 130 верховых лошадей.

Отмечается, что большая часть земель была объединена в период с 2005 по 2018 год. Существовали планы строительства ветряной электростанции и инфраструктуры для передачи электроэнергии, однако сервитуты, связанные с охраной природы, ограничивают такое развитие.

Ранчо Pathfinder предназначено для сверхбогатых людей, которые хотят накормить мир, или тех, кто заботится об охране природы и хочет иметь много открытого пространства со свежим воздухом, отмечают в компании Sammons Enterprises, которая продает объект.

