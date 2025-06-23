Роскошный дом в США продается всего за 1 доллар: что с ним не так (фото)

Риэлтор из Нью-Джерси, США, выставил на продажу полностью отремонтированный дом колониального стиля на Рейнольдс-плейс в Ньюарке за символическую цену в $1. Он называет это социальным экспериментом для изучения текущего состояния рынка недвижимости.

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Трехкомнатный дом построен в 1945 году на участке площадью 445 квадратных метров. Жилье расположено на границе Ньюарка с Саут-Орандж, вблизи университета Сетон Холл, пишет американский таблоид New York Post.

"Я просто хочу посмотреть, что произойдет", — объяснил свою мотивацию риелтор Брендан ДаСильва и добавил, что во время ремонта использовались высококачественные отделочные материалы.

Стоимость недвижимости

Брендан утверждает, что приобрел жилье за $300 тысяч и инвестировал дополнительно $100 тысяч в ремонт. Однако записи Trulia и Zillow показывают, что последний раз дом продавался 3 апреля в разы дешевле — за $30 тысяч.

Трехкомнатный дом построен в 1945 году Фото: Courtesy of Brendan DaSilva

К услугам жильцов большой подвал, частный задний двор, закрытая веранда и шесть парковочных мест, два из которых в закрытом гараже.

Объявление торгов

"Кто предложит самую высокую цену, с тем предложением мы и будем работать дальше", — пояснил механизм торгов риелтор.

Он оценивает рыночную стоимость дома в $525 тысяч. Новые владельцы должны платить не менее $6,564 налога на недвижимость ежегодно. Прием предложений продлится до 24 июня.

Потенциальные покупатели могут осмотреть жилье во время дней открытых дверей в субботу и воскресенье с 11:00 до 13:00.

К услугам жильцов большой подвал, частный задний двор, закрытая веранда и шесть парковочных мест Фото: Courtesy of Brendan DaSilva К услугам жильцов большой подвал, частный задний двор, закрытая веранда и шесть парковочных мест Фото: Courtesy of Brendan DaSilva

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В течение шести летних недель жительница Великобритании сдает туристам свой дом на живописном полуострове Розленд в Корнуолле, и получает за это более 13 тысяч долларов дополнительной прибыли.

А вот киевлянка Алина Бех показала, как с помощью минимальных затрат и креативного подхода можно превратить квартиру с типичным советским интерьером в стильное жилье.

Кроме того, британец Дэвид Карат вместе с партнером осуществили масштабное преобразование: они обновили старую баржу, сделав из нее роскошный плавучий дом, который сейчас выставлен на продажу за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.