Розкішний будинок у США продається всього за 1 долар: що з ним не так (фото)
Рієлтор з Нью-Джерсі, США, виставив на продаж повністю відремонтований будинок колоніального стилю на Рейнольдс-плейс в Ньюарку за символічну ціну в $1. Він називає це соціальним експериментом задля вивчення поточного стану ринку нерухомості.
Трикімнатний будинок збудований у 1945 році на ділянці площею 445 квадратних метрів. Житло розташоване на межі Ньюарка з Саут-Орандж, поблизу університету Сетон Холл, пише американський таблоїд New York Post.
"Я просто хочу подивитися, що станеться", — пояснив свою мотивацію рієлтор Брендан ДаСільва й додав, що під час ремонту використовувались високоякісні оздоблювальні матеріали.
Вартість нерухомості
Брендан стверджує, що придбав житло за $300 тисяч та інвестував додатково $100 тисяч у ремонт. Проте записи Trulia та Zillow показують, що останній раз будинок продавався 3 квітня у рази дешевше — за $30 тисяч.
До послуг мешканців великий підвал, приватний задній двір, закрита веранда та шість паркувальних місць, два з яких у закритому гаражі.
Оголошення торгів
"Хто запропонує найвищу ціну, з тією пропозицією ми й працюватимемо далі", — пояснив механізм торгів рієлтор.
Він оцінює ринкову вартість будинку в $525 тисяч. Нові власники повинні сплачувати щонайменше $6,564 податку на нерухомість щорічно. Прийом пропозицій триватиме до 24 червня.
Потенційні покупці можуть оглянути житло під час днів відкритих дверей у суботу та неділю з 11:00 до 13:00.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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- А от киянка Аліна Бех показала, як за допомогою мінімальних витрат та креативного підходу можна перетворити квартиру з типовим радянським інтер’єром на стильне житло.
Крім того, британець Девід Карат разом із партнером здійснили масштабне перетворення: вони оновили стару баржу, зробивши з неї розкішний плавучий дім, який наразі виставлений на продаж за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.