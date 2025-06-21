Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Умільці зробили зі старої баржі "будинок на воді": тепер продають за космічні гроші (фото)

Британець продає розкішну баржу-будинок на Темзі
Фото: River Homes | Баржа перетворилась на елітний будинок

Британець Девід Карат разом з партнером відремонтували стару баржу, перетворивши її на розкішний плавучий будинок. Тепер він продається за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Related video

52-річний власник Девід Карат перетворив судно (завдовжки 40 метрів та завширшки 6 метрів) на елітне житло на воді, розташоване біля пірса Сент-Мері в лондонському районі Вондсворт.

"Попередні власники зробили всю важку роботу, а ми будуємо на цьому фундаменті. Планування та розташування судна – ідеальні для оновлення найсучаснішими системами та матеріалами", — розповів Карат виданню Daily Mail.

Кожна витрачена копійка того варта

Власник зізнався, що витратив значно більше коштів, ніж планував спочатку — сотні тисяч фунтів пішли лише на ремонт. Проте він вважає, що кожна витрачена копійка того варта.

Девід Карат перетворив стару зернову баржу на елітний плавучий будинок Fullscreen
Чоловік переобладнав стару баржу
Фото: River Homes

Відремонтована баржа вміщує чотири спальні з власними ванними, просторий відкритий салон з кухнею, головну вітальню з дерев'яними панелями та затишним каміном. Головна спальня оснащена гардеробною та розкішною ванною з окремим душем.

У будинку є все необхідне

Будинок обладнаний автоматизованою системою відкачування відходів, високоякісною ізоляцією та сучасними інженерними системами. На палубі є сад з панорамним видом на Темзу, а також зона відпочинку.

Житло на воді у Лондоні Fullscreen
Розкішна баржа у Лондоні
Фото: River Homes
Житло на воді у Лондоні Fullscreen
Розкішна баржа у Лондоні
Фото: River Homes

Оскільки Карат переїжджає до США, тож вирішив продати унікальну нерухомість. "Ніщо не може зрівнятися з життям на воді. Свіже повітря, звуки води, дика природа — це особливе та унікальне відчуття", — прокоментував він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Крім того, власник житла здивував орендарку несподіваним "привітом", коли вона приїхала опівночі.