Умільці зробили зі старої баржі "будинок на воді": тепер продають за космічні гроші (фото)

Британець Девід Карат разом з партнером відремонтували стару баржу, перетворивши її на розкішний плавучий будинок. Тепер він продається за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

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52-річний власник Девід Карат перетворив судно (завдовжки 40 метрів та завширшки 6 метрів) на елітне житло на воді, розташоване біля пірса Сент-Мері в лондонському районі Вондсворт.

"Попередні власники зробили всю важку роботу, а ми будуємо на цьому фундаменті. Планування та розташування судна – ідеальні для оновлення найсучаснішими системами та матеріалами", — розповів Карат виданню Daily Mail.

Кожна витрачена копійка того варта

Власник зізнався, що витратив значно більше коштів, ніж планував спочатку — сотні тисяч фунтів пішли лише на ремонт. Проте він вважає, що кожна витрачена копійка того варта.

Чоловік переобладнав стару баржу Фото: River Homes

Відремонтована баржа вміщує чотири спальні з власними ванними, просторий відкритий салон з кухнею, головну вітальню з дерев'яними панелями та затишним каміном. Головна спальня оснащена гардеробною та розкішною ванною з окремим душем.

У будинку є все необхідне

Будинок обладнаний автоматизованою системою відкачування відходів, високоякісною ізоляцією та сучасними інженерними системами. На палубі є сад з панорамним видом на Темзу, а також зона відпочинку.

Розкішна баржа у Лондоні Фото: River Homes Розкішна баржа у Лондоні Фото: River Homes

Оскільки Карат переїжджає до США, тож вирішив продати унікальну нерухомість. "Ніщо не може зрівнятися з життям на воді. Свіже повітря, звуки води, дика природа — це особливе та унікальне відчуття", — прокоментував він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Британка Тіа Вестон довела, що неможливе можливо — вона перетворила покинутий будинок, куплений трохи менше ніж за долар, у сучасне житло та заробила на цьому гроші.

Жильці знесли стіну й відкрили двері, закриті 245 років тому: там на них чекав сюрприз.

Крім того, власник житла здивував орендарку несподіваним "привітом", коли вона приїхала опівночі.