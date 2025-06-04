Жильці знесли стіну й відкрили двері, закриті 245 років тому: там на них чекав сюрприз (фото)

Подружжя з Великої Британії під час ремонту будинку, зведеного у 1780 році, знайшло замуровані двері, які раніше з'єднували їхнє житло з сусіднім. Історична знахідка стала справжньою сенсацією в соціальних мережах.

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Відповідне відео, опубліковане у TikTok, викликало жваве обговорення серед користувачів.

Дебора та Люк Фінчі не очікували таких сюрпризів, коли почали ремонт свого будинку поблизу Дарема. Їхню оселю побудував прем'єр-міністр Чарльз Грей.

Під час реставрації подружжя вирішило розкрити кам'яну стіну, приховану гіпсокартоном. "Ми дуже хотіли побачити, що там, і однієї ночі просто почали тягнути гіпсокартон. Не встигли озирнутися, як зняли майже половину стіни", — згадує господиня.

Саме тоді вони натрапили на замуровану секцію. Виявилося, що таємничі двері датуються 1830 роком і ведуть прямо до кухні сусідів.

"Ми пішли до сусідів, щоб запитати, чи можна подивитися, куди веде цей хід, і чи знають вони, що між нами були двері", — пояснює жінка.

Розкриття правди

Детальніший огляд показав, що колись обидва будинки були частиною однієї власності, а дверима користувалися слуги.

"Якщо прикласти вухо до цегли, то можна було почути звуки з сусіднього будинку. Наші собаки перегавкувались один з одним через ці двері!" — жартує власниця.

Британці виявили під гіпсокартоном двері, якими колись користувалися слуги Фото: TikTok

Замість відновлення проходу пара вирішила зберегти історичну знахідку в інакший спосіб. "Ми замурували вхід оригінальною цеглою і зробили з нього стелажну експозицію. Це стало темою для розмов щоразу, коли хтось до нас приходив в гості", — додає Дебора.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Марсель із Техасу (США) натрапив на покинуту валізу в струмку поблизу свого будинку й вирішив зазирнути всередину. Побачене там його неабияк вразило. Чоловік опублікував фото та подробиці своєї знахідки на одному з форумів Reddit, де пост набрав понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.

А тим часом інша користувачка Reddit розповіла, як придбала свічник лише за 4 долари, а згодом з’ясувала, що його справжня цінність у рази вища. Своєю несподіваною знахідкою жінка поділилася у вірусному дописі, прикріпивши фото покупки та описавши обставини придбання.

Також 54-річний Джонатан Нідхем з Великої Британії здійснив унікальне відкриття під час пошуків у полі неподалік Елластона, Велика Британія.