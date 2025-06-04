Жильцы снесли стену и открыли дверь, закрытую 245 лет назад: там их ждал сюрприз (фото)

Супруги из Великобритании во время ремонта дома, возведенного в 1780 году, нашли замурованные двери, которые ранее соединяли их жилье с соседним. Историческая находка стала настоящей сенсацией в социальных сетях.

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Соответствующее видео, опубликованное в TikTok, вызвало оживленное обсуждение среди пользователей.

Дебора и Люк Финчи не ожидали таких сюрпризов, когда начали ремонт своего дома вблизи Дарема. Их дом построил премьер-министр Чарльз Грей.

Во время реставрации супруги решили вскрыть каменную стену, скрытую гипсокартоном. "Мы очень хотели увидеть, что там, и одной ночью просто начали тянуть гипсокартон. Не успели оглянуться, как сняли почти половину стены", — вспоминает хозяйка.

Именно тогда они наткнулись на замурованную секцию. Оказалось, что таинственная дверь датируется 1830 годом и ведет прямо в кухню соседей.

"Мы пошли к соседям, чтобы спросить, можно ли посмотреть, куда ведет этот ход, и знают ли они, что между нами была дверь", — объясняет женщина.

Раскрытие правды

Более детальный осмотр показал, что когда-то оба дома были частью одной собственности, а дверью пользовались слуги.

"Если приложить ухо к кирпичам, то можно было услышать звуки из соседнего дома. Наши собаки общались друг с другом через эту дверь!" — шутит владелица.

Британцы обнаружили под гипсокартоном дверь, которой когда-то пользовались слуги Фото: TikTok

Вместо восстановления прохода пара решила сохранить историческую находку иным способом. "Мы замуровали вход оригинальным кирпичом и сделали из него стеллажную экспозицию. Это стало темой для разговоров каждый раз, когда кто-то к нам приходил в гости", — добавляет Дебора.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Марсель из Техаса (США) наткнулся на заброшенный чемодан в ручье вблизи своего дома и решил заглянуть внутрь. Увиденное там его изрядно поразило. Мужчина опубликовал фото и подробности своей находки на одном из форумов Reddit, где пост набрал более 28 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев.

А тем временем другая пользовательница Reddit рассказала, как приобрела подсвечник всего за 4 доллара, а впоследствии выяснила, что его настоящая ценность в разы выше. Своей неожиданной находкой женщина поделилась в вирусном посте, прикрепив фото покупки и описав обстоятельства приобретения.

Также 54-летний Джонатан Нидхем из Великобритании совершил уникальное открытие во время поисков в поле неподалеку Элластона, Великобритания.