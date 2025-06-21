Умельцы сделали из старой баржи "дом на воде": теперь продают за космические деньги (фото)

Британец Дэвид Карат вместе с партнером отремонтировали старую баржу, превратив ее в роскошный плавучий дом. Теперь он продается за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

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52-летний владелец Дэвид Карат превратил судно (длиной 40 метров и шириной 6 метров) в элитное жилье на воде, расположенное у пирса Сент-Мэри в лондонском районе Вондсворт.

"Предыдущие владельцы сделали всю тяжелую работу, а мы строим на этом фундаменте. Планировка и расположение судна — идеальны для обновления самыми современными системами и материалами", — рассказал Карат изданию Daily Mail.

Каждая потраченная копейка того стоит

Владелец признался, что потратил значительно больше средств, чем планировал изначально — сотни тысяч фунтов ушли только на ремонт. Однако он считает, что каждая потраченная копейка того стоит.

Мужчина переоборудовал старую баржу Фото: River Homes

Отремонтированная баржа вмещает четыре спальни с собственными ванными, просторный открытый салон с кухней, главную гостиную с деревянными панелями и уютным камином. Главная спальня оснащена гардеробной и роскошной ванной с отдельным душем.

В доме есть все необходимое

Дом оборудован автоматизированной системой откачки отходов, высококачественной изоляцией и современными инженерными системами. На палубе есть сад с панорамным видом на Темзу, а также зона отдыха.

Роскошная баржа в Лондоне Фото: River Homes Роскошная баржа в Лондоне Фото: River Homes

Поскольку Карат переезжает в США, поэтому решил продать уникальную недвижимость. "Ничто не может сравниться с жизнью на воде. Свежий воздух, звуки воды, дикая природа — это особое и уникальное ощущение", — прокомментировал он.

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