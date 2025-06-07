Девушка купила заброшенный дом за 1 доллар: это решение стало судьбоносным (фото)

Британка Тиа Вестон доказала, что невозможное возможно — она превратила заброшенный дом, купленный чуть меньше чем за доллар, в современное жилье и заработала на этом деньги.

Related video

О своем опыте девушка регулярно рассказывает на YouTube-канале.

Молодая женщина приобрела заброшенное имущество за символическую цену и вместе с отцом взялась за масштабный ремонт. Общие расходы на восстановление составили 29 тысяч фунтов стерлингов.

"Я показываю вам весь процесс превращения этого заброшенного дома в дом моей мечты от начала до конца. В нем не было ни тепла, ни воды, ни электричества. Он использовался как склад более 30 лет", — рассказала Тиа на своем YouTube-канале.

Состояние здания было критическим

"Настолько аварийный, что в какой-то момент его собирались отдать пожарным на сожжение", — добавила британка.

Финансирование проекта происходило за счет продажи предыдущего жилья и доходов от YouTube-контента. Документируя процесс ремонта, Тиа получала доходы от рекламы, которые помогали покрывать расходы.

В доме давно никто не жил Фото: YouTube/Tia Weston

Работы включали замену прогнивших деревянных конструкций крыши, восстановление пола, проведение электрики и сантехники, установку новых окон. После завершения основных работ девушка превратила пространство в современное жилье с использованием светлой сосны и пастельных цветов.

Зрители оценили результат

"Самое крутое то, что ты сделала все это со своим папой. Ты всегда будешь держать это воспоминание в своем сердце", — написал один из комментаторов.

"Мне 61 год, я всю жизнь занимаюсь ремонтом. Вы прекрасно поработали, юная леди!" — заметил опытный строитель. Еще один участник обсуждения добавил: "Хотелось бы, чтобы больше людей делали ремонт вместо того, чтобы сносить старые дома. Вы все сделали такую замечательную работу!".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Британка Дженнифер после переезда в испанскую Галисию кардинально изменила свою жизнь. Владея испанским языком и имея собственный бизнес, она решилась на релокацию и теперь активно делится своими впечатлениями и опытом в социальных сетях.

В то же время супруги из австралийского Ньюкасла выразили возмущение действиями страховой компании после поездки на Бали. Чтобы получить компенсацию, семье пришлось сначала самостоятельно оплатить за медицинские услуги более тысяч $8.

Кроме того, владелец жилья удивил арендаторку неожиданным "приветом", когда она приехала в полночь.