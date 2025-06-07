Дівчина купила покинутий будинок за 1 долар: це рішення стало доленосним (фото)

Британка Тіа Вестон довела, що неможливе можливо — вона перетворила покинутий будинок, куплений трохи менше ніж за долар, у сучасне житло та заробила на цьому гроші.

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Про свій досвід дівчина регулярно розповідає на YouTube-каналі.

Молода жінка придбала занедбане майно за символічну ціну та разом з батьком взялася за масштабний ремонт. Загальні витрати на відновлення склали 29 тисяч фунтів стерлінгів.

"Я показую вам весь процес перетворення цього покинутого будинку на дім моєї мрії від початку до кінця. У ньому не було ні тепла, ні води, ні електрики. Він використовувався як склад понад 30 років", — розповіла Тіа на своєму YouTube-каналі.

Стан будівлі був критичним

"Настільки аварійний, що в якийсь момент його збиралися віддати пожежникам на спалення", — додала британка.

Фінансування проєкту відбувалося коштом продажу попереднього житла та доходів від YouTube-контенту. Документуючи процес ремонту, Тіа отримувала доходи від реклами, які допомагали покривати витрати.

В будинку давно ніхто не жив Фото: YouTube/Tia Weston

Роботи включали заміну прогнилих дерев'яних конструкцій даху, відновлення підлоги, проведення електрики та сантехніки, встановлення нових вікон. Після завершення основних робіт дівчина перетворила простір у сучасне житло з використанням світлої сосни та пастельних кольорів.

Глядачі оцінили результат

"Найкрутіше те, що ти зробила все це зі своїм татом. Ти завжди будеш тримати цей спогад у своєму серці", — написав один з коментаторів.

"Мені 61 рік, я все життя займаюся ремонтом. Ви чудово попрацювали, юна леді!" — зауважив досвідчений будівельник. Ще один учасник обговорення додав: "Хотілося б, щоб більше людей робили ремонт замість того, щоб зносити старі будинки. Ви всі зробили таку чудову роботу!".

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