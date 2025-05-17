Власник житла здивував орендарку несподіваним "привітом", коли вона приїхала опівночі

Молода блогерка з Торонто, Канада, поділилася зворушливим досвідом під час своєї першої самостійної подорожі Європою. Господар житла в Лісабоні, що в Португалії, приготував їй теплу вечерю після опівнічного заселення, що стало справжнім сюрпризом для втомленої мандрівниці.

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Відео, на якому молода жінка прибуває пізно вночі до орендованого за допомогою Airbnb помешкання, завірусилось у TikTok.

У кадрі 24-річна Енн Метью показує, як господар житла почав готувати гарячу їжу відразу після її заселення опівночі. Це відео з моменту публікації зібрало понад 124 тисячі переглядів.

Самостійна подорож

"Спочатку я дуже нервувала, коли прибула до Португалії, бо усвідомила, що буду жити з незнайомцями в країні, де нікого не знаю. Однак потім усвідомила, що португальська культура дуже привітна та щедра. Я була дуже вдячна. Це була моя перша самостійна подорож Європою", — розповіла Метью.

Вона прибула до темного й незнайомого району Вале-де-Санту-Антоніу в Лісабоні. "Вночі все виглядало так моторошно. Я була дуже голодна, коли приїхала, і не могла чекати до ранку, щоб поїсти. Запитала у господаря, чи є якісь варіанти щодо UberEats, а натомість він запропонував приготувати мені теплу їжу. Насправді наполіг, бо яєчня була його фірмовою стравою", — зізналася Метью.

Власник житла приготував їжу своїй гості Фото: TikTok

Цей спонтанний жест вразив туристку. Помешкання Airbnb вартістю 65 доларів за ніч із включеним сніданком вирізнялося не лише доступністю, але й особливою гостинністю.

Гостинність місцевих мешканців

Крім приготування їжі, господарі надали їй карту метро з коштами для громадського транспорту, допомогли з пранням та дали детальні місцеві рекомендації.

Попри те, що самостійні подорожі можуть бути непередбачуваними, Метью зазначила, що її досвід дуже позитивний. "Оскільки я вже зупинялася в місцевих сім'ях під час подорожей, я вдячна за можливість відчути різні прояви доброти", — сказала вона.

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