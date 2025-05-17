Владелец жилья удивил арендаторшу неожиданным "приветом", когда она приехала в полночь

Молодая блогерша из Торонто, Канада, поделилась трогательным опытом во время своего первого самостоятельного путешествия по Европе. Хозяин жилья в Лиссабоне (Португалия) приготовил ей теплый ужин после полуночного заселения, что стало настоящим сюрпризом для уставшей путешественницы.

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Видео, на котором молодая женщина прибывает поздно ночью в арендованное с помощью Airbnb помещение, завирусилось в TikTok.

В кадре 24-летняя Энн Мэтью показывает, как хозяин жилья начал готовить горячую еду сразу после ее заселения в полночь. Это видео с момента публикации собрало более 124 тысяч просмотров.

Самостоятельное путешествие

"Сначала я очень нервничала, когда прибыла в Португалию, потому что осознала, что буду жить с незнакомцами в стране, где никого не знаю. Однако потом осознала, что португальская культура очень приветливая и щедрая. Я была очень благодарна. Это было мое первое самостоятельное путешествие по Европе", — рассказала Мэтью.

Она прибыла в темный и незнакомый район Вале-де-Санту-Антониу в Лиссабоне. "Ночью все выглядело так жутко. Я была очень голодна, когда приехала, и не могла ждать до утра, чтобы поесть. Спросила у хозяина, есть ли какие-то варианты по UberEats, а взамен он предложил приготовить мне теплую пищу. На самом деле настоял, потому что яичница была его фирменным блюдом", — призналась Мэтью.

Владелец жилья приготовил еду своей гостье Фото: TikTok

Этот спонтанный жест поразил туристку. Жилье Airbnb стоимостью 65 долларов за ночь с включенным завтраком отличалось не только доступностью, но и особым гостеприимством.

Гостеприимство местных жителей

Кроме приготовления пищи, хозяева предоставили ей карту метро со средствами для общественного транспорта, помогли со стиркой и дали подробные местные рекомендации.

Несмотря на то, что самостоятельные путешествия могут быть непредсказуемыми, Мэтью отметила, что ее опыт очень положительный. "Поскольку я уже останавливалась в местных семьях во время путешествий, я благодарна за возможность почувствовать различные проявления доброты", — сказала она.

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