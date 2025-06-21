Українка власноруч зробила ремонт у "бабусиній квартирі": тепер їй заздрять тисячі людей

Аліна Бех з Києва продемонструвала, як зробити красивий косметичний ремонт у квартирі з радянськими інтер’єрами та меблями. Як з’ясувалося, для цього необхідно мінімум витрат, але максимум фантазії.

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"Коли ти робиш дизайн своїми руками — це завжди більше, ніж просто ремонт. Це простір, який виріс із тебе. Зелені стіни, червоні акценти, смужки, які ти виміряла по три рази. Коли кожна деталь пройшла через твої руки — ти ніколи не скажеш "та просто пофарбувала". Бо це не про фарбу. Це про себе", — зазначила Аліна Бех в описі до свого короткого ролика у TikTok.

У кадрі можна побачити, як українка самотужки облаштовує помешкання: фарбує меблі, двері, шпалери, розвішує новий декор, обирає сучасний текстиль — штори, покривала для ліжка, килими.

Екскурсія її квартирою швидко стала популярною у TikTok, надихнувши тисячі українців.

Косметичний ремонт

Аліна не приховує труднощів. Як і всі, вона помиляється, але вчиться на своїх помилках, і головне — ніколи не здається. У своїй роботі дівчина робить фокус на бюджетних рішеннях та використанні доступних матеріалів.

Аліна показала свій ремонт Фото: Instagram

На власному прикладі вона доводить: для створення стильного та затишного інтер'єру не потрібні великі гроші.

За відносно невеликий проміжок часу радянський інтер’єр, наче успадкований від бабусі, перетворився на світлий, затишний та стильний, сповнений індивідуальністю.

Тепер Аліні заздрять

"Завжди захоплювалася такими людьми, які мають смак і фантазію до дизайну. У вас золоті руки", — написала одна з глядачок, зібравши найбільшу кількість вподобайок;

Інша додала: "Більше всього сподобалось з блакитними смужками. Дивилась відео, як ви їх перероблюєте";

"Ні, ну це реально дуже гарно", — зауважила наступна користувачка;

Коментарі підписників Фото: TikTok Коментарі підписників Фото: TikTok

"Ось такі квартири подобається набагато більше, ніж беживо-білі", — погодилась ще одна;

Дехто почав жартувати: "Як в мене будуть гроші, я вас найму";

"Вау, це просто якийсь ремонт мрії", — прокоментувала інша учасниця обговорення.

Це відео всього за день зібрало понад 600 тисяч переглядів, 49 тисяч вподобайок, багато коментарів та репостів.

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