Украинка своими руками сделала ремонт в "бабушкиной квартире": теперь ей завидуют тысячи людей

Алина Бех из Киева продемонстрировала, как сделать красивый косметический ремонт в квартире с советскими интерьерами и мебелью. Как выяснилось, для этого необходимо минимум затрат, но максимум фантазии.

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"Когда ты делаешь дизайн своими руками — это всегда больше, чем просто ремонт. Это пространство, которое выросло из тебя. Зеленые стены, красные акценты, полоски, которые ты вымеряла по три раза. Когда каждая деталь прошла через твои руки — ты никогда не скажешь "да просто покрасила". Потому что это не о краске. Это о себе", — отметила Алина Бех в описании к своему короткому ролику в TikTok.

В кадре можно увидеть, как украинка самостоятельно обустраивает помещение: красит мебель, двери, обои, развешивает новый декор, выбирает современный текстиль — шторы, покрывала для кровати, ковры.

Экскурсия по ее квартире быстро стала популярной в TikTok, вдохновив тысячи украинцев.

Косметический ремонт

Алина не скрывает трудностей. Как и все, она ошибается, но учится на своих ошибках, и главное — никогда не сдается. В своей работе девушка делает фокус на бюджетных решениях и использовании доступных материалов.

Алина показала свой ремонт Фото: Instagram

На собственном примере она доказывает: для создания стильного и уютного интерьера не нужны большие деньги.

За относительно небольшой промежуток времени советский интерьер, как будто унаследованный от бабушки, превратился в светлый, уютный и стильный, полностью индивидуальный.

Теперь Алине завидуют

"Всегда восхищалась такими людьми, которые имеют вкус и фантазию к дизайну. У вас золотые руки", — написала одна из зрительниц, собрав наибольшее количество лайков;

Другая добавила: "Больше всего понравилось с голубыми полосками. Смотрела видео, как вы их переделываете";

"Нет, ну это реально очень красиво", — отметила следующая пользовательница;

Комментарии подписчиков Фото: TikTok Комментарии подписчиков Фото: TikTok

"Вот такие квартиры нравятся гораздо больше, чем бежево-белые", — согласилась еще одна;

Некоторые начали шутить: "Как только у меня будут деньги, я вас найму";

"Вау, это просто какой-то ремонт мечты", — прокомментировала другая участница обсуждения.

Это видео всего за день собрало более 600 тысяч просмотров, 49 тысяч лайков, много комментариев и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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