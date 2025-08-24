Зацепился обручальным кольцом: известный украинский актер потерял палец в развлекательном центре Киева (видео)

Актеру оторвало палец на скалодроме. Медики не смогли его пришить из-за травматического характера этого отрыва.

Related video

Популярный украинский актер Артур Логай серьезно травмировался в развлекательном центре Киева, в результате чего потерял палец. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, он приехал в развлекательный центр к скалодрому за полчаса до закрытия. Там находились его жена с сыном. Они начали лазить по сооружению.

"Мне оторвало палец. Это не шутка. Это случилось 3 недели назад. Там есть такая кнопка, которую ты нажимаешь когда стартуешь, и идет время, и в конце нажимаешь на стоп. Вот я нажал стоп, и в этот момент кольцо на правой руке зацепилось за эту кнопку, при этом трос был не в сильном натяжении, потому что я уже отпустил руку, и должен был бы спускаться, но произошел рывок и палец зацепился. Я увидел, как мой палец буквально моментально отрывается и летит вниз", — рассказал Артур Логай.

Он добавил, что после этого быстро спустился и забрал палец и вызвал скорую. В больнице палец не удалось пришить.

"Когда я был в больнице, то говорил: "Боже, пожалуйста, пришейте палец, потому что мне нужно на работу". Но, к сожалению, из-за травматического характера этого отрыва пришить палец не смогли. Я всегда снимал обручальное кольцо везде, а в этот раз забыл, что оно на пальце, и не снял. Поэтому всегда, во время любых физических активностей на любых спортивных площадках, снимайте все украшения", — подчеркнул Артур.

Он посоветовал подписчикам снимать все перед подобными аттракционами и помнить, что "ваша ответственность тоже — думать о себе, заботиться о своей безопасности".

Напомним, что ранее украинский актер, известный ролью в сериале "Киев днем и ночью" Артур Логай признался, имеет ли бронирование от армии и готов ли пойти на фронт, если придет его очередь.

Также сообщалось, чтоактер сериала "Киев днем и ночью" попал в ДТП.