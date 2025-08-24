Зачепився обручкою: відомий український актор втратив палець в розважальному центрі Києва (відео)

Актору відірвало палець на скеледромі. Медики не змогли його пришити через травматичний характер цього відриву.

Популярний український актор Артур Логай серйозно травмувався у розважальному центрі Києва, внаслідок чого втратив палець. Про це він повідомив в своєму Instagram.

За його словами, він приїхав до розважального центру до скеледрому за пів години до закриття. Там перебували його дружина із сином. Вони почали лазити по споруді.

"Мені відірвало палець. Це не жарт. Це сталося 3 тижні тому. Там є така кнопка, яку ти натискаєш коли стартуєш, і йде час, і в кінці натискаєш на стоп. Ось я натиснув стоп, і в цей момент обручка на правій руці зачепилася за цю кнопку, водночас трос був не в сильному натяжінні, тому що я вже відпустив руку, і мав би спускатися, але стався ривок і палець зачепився. Я побачив, як мій палець буквально вмить відривається і летить вниз", — розповів Артур Логай.

Він додав, що після цього швидко спустився і забрав палець та викликав швидку. У лікарні палець не вдалося пришити.

"Коли я був в лікарні, то казав: "Боже, будь ласка, пришийте палець, бо мені потрібно на роботу". Але, на жаль, через травматичний характер цього відриву пришити палець не змогли. Я завжди знімав обручку всюди, а цього разу забув, що вона на пальці, і не зняв. Тому завжди, під час будь-яких фізичних активностей на будь-яких спортивних майданчиках, знімайте всі прикраси", — наголосив Артур.

Він порадив підписникам знімати все перед подібними атракціонами і пам'ятати, що "ваша відповідальність теж — думати про себе, дбати про свою безпеку".

