Валерия Меладзе обвинили в помощи ВСУ: угрожают лишить гражданства

Певец оказался под прицелом российских силовиков из-за подозрений в сотрудничестве с организаторами концертов, которые якобы финансируют украинские вооруженные силы. Артисту грозит статус "иноагента" и лишение гражданства РФ.

Российские правоохранительные органы расследуют деятельность Валерия Меладзе в связи с подозрениями относительно его возможных связей с компаниями, которые поддерживают Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, цитируя заявление Андрея Згонникова, руководителя "Совета отцов России".

"Сейчас этой информацией занимаются генеральная прокуратура, следственный комитет и министерство юстиции Российской Федерации", — заявил Згонников.

По его словам, в случае подтверждения подозрений артисту могут присвоить статус "иноагента", запретить въезд в РФ или даже лишить российского гражданства.

Украинский след

Скандал разгорелся вокруг информации о том, что организацией концертов Меладзе в Европе и США занимаются компании Best Events Europe и Show Impulse.

По данным российских источников, эти организации имеют проукраинскую направленность и сотрудничают с российскими "иноагентами", а также оказывают помощь украинским военным.

Стоит напомнить, что в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, Меладзе обнародовал видеообращение с призывом "прекратить военные действия и сесть за стол переговоров".

Отмена концертов

После этого выступления ряд его концертов в России отменили, а сам артист попал в неофициальный "черный список" исполнителей. Несмотря на это, певец продолжал гастрольную деятельность на территории агрессора.

Нынешние обвинения могут стать поворотным моментом в карьере артиста в России, ведь статус "иноагента" фактически означает полный запрет профессиональной деятельности в РФ.

