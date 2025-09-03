Валерия Меладзе обвинили в помощи ВСУ: угрожают лишить гражданства
Певец оказался под прицелом российских силовиков из-за подозрений в сотрудничестве с организаторами концертов, которые якобы финансируют украинские вооруженные силы. Артисту грозит статус "иноагента" и лишение гражданства РФ.
Российские правоохранительные органы расследуют деятельность Валерия Меладзе в связи с подозрениями относительно его возможных связей с компаниями, которые поддерживают Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, цитируя заявление Андрея Згонникова, руководителя "Совета отцов России".
"Сейчас этой информацией занимаются генеральная прокуратура, следственный комитет и министерство юстиции Российской Федерации", — заявил Згонников.
По его словам, в случае подтверждения подозрений артисту могут присвоить статус "иноагента", запретить въезд в РФ или даже лишить российского гражданства.
Украинский след
Скандал разгорелся вокруг информации о том, что организацией концертов Меладзе в Европе и США занимаются компании Best Events Europe и Show Impulse.
По данным российских источников, эти организации имеют проукраинскую направленность и сотрудничают с российскими "иноагентами", а также оказывают помощь украинским военным.
Стоит напомнить, что в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, Меладзе обнародовал видеообращение с призывом "прекратить военные действия и сесть за стол переговоров".
Отмена концертов
После этого выступления ряд его концертов в России отменили, а сам артист попал в неофициальный "черный список" исполнителей. Несмотря на это, певец продолжал гастрольную деятельность на территории агрессора.
Нынешние обвинения могут стать поворотным моментом в карьере артиста в России, ведь статус "иноагента" фактически означает полный запрет профессиональной деятельности в РФ.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Валерия Меладзе, который захотел вернуться в РФ, призвали продать виллу в Испании.
- Певец также прокомментировал развод брата с Верой Брежневой.
Кроме этого, мы писали, что экс-супруга Валерия Меладзе показала фото новорожденного внука.