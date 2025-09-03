Валерія Меладзе звинуватили в допомозі ЗСУ: погрожують позбавити громадянства

Співак опинився під прицілом російських силовиків через підозри у співпраці з організаторами концертів, які нібито фінансують українські збройні сили. Артисту загрожує статус "іноагента" та позбавлення громадянства РФ.

Російські правоохоронні органи розслідують діяльність Валерія Меладзе у зв'язку з підозрами щодо його можливих зв'язків з компаніями, які підтримують Збройні сили України. Про це повідомив телеграм-канал Mash, цитуючи заяву Андрія Згоннікова, керівника "Совета отцов России".

"Зараз цією інформацією займаються генеральна прокуратура, слідчий комітет та міністерство юстиції Російської Федерації", — заявив Згонніков.

За його словами, у разі підтвердження підозр артисту можуть присвоїти статус "іноагента", заборонити в'їзд до РФ або навіть позбавити російського громадянства.

Український слід

Скандал розгорівся навколо інформації про те, що організацією концертів Меладзе в Європі та США займаються компанії Best Events Europe та Show Impulse.

За даними російських джерел, ці організації мають проукраїнську спрямованість та співпрацюють з російськими "іноагентами", а також надають допомогу українським військовим.

Варто нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, Меладзе оприлюднив відеозвернення з закликом "припинити військові дії та сісти за стіл переговорів".

Скасування концертів

Після цього виступу низку його концертів у Росії скасували, а сам артист потрапив до неофіційного "чорного списку" виконавців. Попри це, співак продовжував гастрольну діяльність на території агресора.

Нинішні звинувачення можуть стати поворотним моментом у кар'єрі артиста в Росії, адже статус "іноагента" фактично означає цілковиту заборону професійної діяльності у РФ.

