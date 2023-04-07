"Міг фінансувати ЗСУ": прокуратура РФ перевірить співака Валерія Меладзе

Віталій Бородін, керівник Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією РФ, звернувся до російського генпрокурора Ігоря Краснова. У заяві йдеться про те, що співак неодноразово висловлювався з критикою війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Related video

У московській прокуратурі вирішили провести перевірку щодо поп-виконавця Валерія Меладзе, який, як вважається, міг надавати фінансову підтримку Збройним силам України. На початку поточного року в соцмережах з'явився відеоролик, знятий, ймовірно, на концерті в ОАЕ, в якому музикант, як вважається, висловився за підтримку України. Про це повідомило ТАСС.

"Прокуратурі Москви доручено проведення перевірки щодо Меладзе Валерія Шотаєвича щодо надання фінансової допомоги Збройним силам України", — наводить інформагентство слова співрозмовника.

У зверненні Віталія Бородіна, голови Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією, до генпрокурора РФ Ігоря Краснова повідомляється, що співак неодноразово висловлювався з критикою війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Заклики російської сенаторки Олени Афанасьєвої вжити репресивних заходів щодо виконавця підтримав і депутат Держдуми Сергій Миронов. На думку останнього, "справжній російський артист" не має права так поводитися.

Згодом, після випадку в Дубаї, в РФ почали скасовувати концерти Валерія Меладзе, який сказав "Героям Слава!", а 8 березня у підмосковній Барвісі замість нього на сцену вийшов Володимир Пресняков.

Меладзе відреагував на погрози позбавити його громадянства РФ з боку Афанасьєвої, а також депутата Держдуми Сергія Миронова.

Раніше стало відомо, що російська еліта масово відпочиває у Франції. Серед інших, на французьких курортах помітили Валерія Меладзе, дружину заступника голови Міноборони, а також бізнесменів з РФ.