"Мог финансировать ВСУ": прокуратура РФ проверит певца Валерия Меладзе

Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ, обратился к российскому генпрокурору Игорю Краснову. В заявлении идет речь о том, что певец неоднократно высказывался с критикой войны, которую Россия развязала в Украине.

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В московской прокуратуре решили провести проверку в отношении поп-исполнителя Валерия Меладзе, который, как считается, мог оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины. В начале текущего года в соцсетях появился видеоролик, снятый предположительно на концерте в ОАЭ, в котором музыкант, как считается, высказался в поддержку Украины. Об этом сообщат ТАСС.

"Прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе Валерия Шотаевича на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", — приводит информагентство слова собеседника.

В обращении Виталия Бородина, главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, к генпрокурору РФ Игорю Краснову сообщается, что певец неоднократно высказывался с критикой войны, которую Россия развязала в Украине.

Призывы российского сенатора Елена Афанасьевой применить репрессивные меры в отношении исполнителя поддержал и депутат Госдумы Сергей Миронов. По мнению последнего, "настоящий российский артист" не имеет права себя так вести.

Впоследствии, после случая в Дубае, в РФ стали отменять концерты Валерия Меладзе, сказавшего "Героям Слава!", а 8 марта в подмосковной Барвихе вместо него на сцену вышел Владимир Пресняков.

Меладзе отреагировал на угрозы лишить его гражданства РФ со стороны Афанасьевой, а также депутата Госдумы Сергея Миронова.

Ранее стало известно, что российская элита массово отдыхает во Франции. Среди прочих, на французских курортах заметили Валерия Меладзе, жену замглавы Минобороны, а также бизнесменов из РФ.